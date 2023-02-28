В СКР и ДУМ Башкирии прокомментировали ситуацию с издевательствами над детьми в здании мечети

Следственный отдел по Калининскому району Уфы предъявил обвинение 28-летнему иностранному гражданину в совершении преступлений, предусмотренных статьями «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», «истязание двух и более несовершеннолетних».

По данным пресс-службы СУ СКР по РБ, обвиняемый в январе–феврале 2023 года при осуществлении воспитания и присмотра за несовершеннолетними применял в отношении пятерых детей в возрасте от 6 до 12 лет физическую силу. Об указанных фактах стало известно правоохранителям во время беседы с одним из воспитанников, после чего дети были изъяты и помещены в социальные приюты.

«Организован комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств совершенных преступлений, а также причин и условий, им способствовавших. На время расследования обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ход и результаты расследования находятся на контроле руководства следственного управления республики», — проинформировали в ведомстве.

По предварительным данным источника «Башинформа», обвиняемым является мужчина, который ранее учился религии, а затем решил воспитывать детей, не имея на то соответствующие разрешения. В здании, где расположена мечеть, также находятся другие организации, в том числе хостел. Родители детей по «сарафанному радио» узнали о том, что он занимается воспитанием ребят, согласно обычаям, которые у них приняты, и отдали своих мальчиков. Один из 12 воспитанников сбежал, привлек к себе внимание правоохранителей на территории вокзала. Он рассказал полиции о том, что его и других детей бьют, содержат в неприемлемых условиях. Делом занялись правоохранители. Также известно, что четырех мальчиков родственники уже забрали из соцучреждений.

Председатель Духовного управления мусульман Башкирии Айнур Биргалин прокомментировал «Башинформу» данную ситуацию.

«Мечеть находится по адресу: ул. Фронтовых Бригад, 10, к. 25. На 3 и 4 этажах. Эти события отношения к мечети не имеют. Помимо мечети в этом здании есть еще множество организаций. Как раз таки в одном из площадей произошло это событие, связанное с обучением несовершеннолетних. Все священнослужители против незаконного образования и нечеловечного отношения к остальным. Но, к сожалению, за всем не уследить. Да и вообще, сейчас в СМИ любят муссировать происшествия, связанные с духовенством. Пишут негативную новость про мечеть, если кто-то просто подвернет ногу, проходя мимо. Надо дождаться конца следственных мероприятий и суда. Лишь после этого можно утверждать о виновности причастных и степени правонарушения», — высказался Айнур Биргалин.