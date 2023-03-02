Из уфимских школ экстренно эвакуировали детей и сотрудников

В Уфе из школы № 27 с углубленным изучением отдельных предметов, расположенной на улице Комсомольской, 2 марта экстренно эвакуировали детей и сотрудников — около тысячи человек. Об этом агентству «Башинформ» сообщил собственный источник в экстренных службах.

В учебное заведение поступило сообщение о якобы заложенном опасном предмете. Сейчас помещения школы проверяют правоохранители.

UPD: Кроме того, по сообщениям очевидцев, учащиеся и педагоги покинули кабинеты лицея №1.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что в понедельник, 27 февраля, подобная ситуация произошла сразу в нескольких учреждениях образования — уфимском центре образования № 10 и лицее № 107. Такие же меры безопасности были предприняты в стерлитамакской гимназии № 5.