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Сегодня, 08:10

Поздно сообщили о пожаре: двое погибли в горящей бане под Уфой

пресс-служба ГУ МЧС России по РБ
Фото:пресс-служба ГУ МЧС России по РБ

Сегодня ночью в 3.40 в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о пожаре в с. Осоргино (Осоргинский посад) Уфимского района. Горела баня на ул. Рождественская.

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе МЧС по РБ, связи с поздним сообщением о пожаре, по прибытии на место сил и средств муниципальной пожарной охраны г. Уфы и МЧС России происходило открытое горение бани размерами 6×9 метров. Огонь также охватил мансарду по всей площади и отдельностоящую беседку 3×4 метра.

На тушение было подано 3 ствола РСК-50, пожар удалось локализовать на площади 66 м². Открытое горение ликвидировали. Проливка и разбор конструкций продолжаются.

«К сожалению, в ходе тушения внутри бани обнаружены тела двух погибших. Личность и пол устанавливаются», — сообщили спасатели.

Причина пожара устанавливается. На месте работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.

К ликвидации пожара привлечено 22 человека и 9 единиц техники.

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