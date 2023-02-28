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Сегодня, 12:21

В Башкирии во встречном ДТП с иномаркой погибли водитель и пассажир «Лады Приоры»

ГИБДД по РБ
Фото:ГИБДД по РБ

Сотрудники госавтоинспекции Кумертау работают на месте ДТП с двумя погибшими. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РБ, авария произошла сегодня на 217 км автодороги Уфа — Оренбург.

По предварительным данным, столкнулись встречные «Лада Приора» и «Фольксваген Тигуан». В ДТП погибли водитель и пассажир отечественного автомобиля. Водитель кроссовера госпитализирован.

На месте происшествия работают сотрудники госавтоинспекции и другие экстренные службы.

«По прибытии сотрудники МЧС России деблокировали погибших и оказали помощь пострадавшим, передали их бригаде скорой медицинской помощи. В результате ДТП водитель, 1963 года рождения, и пассажир, 1988 года рождения, из „Лады“ погибли на месте ДТП, водитель иномарки бригадой скорой медицинской помощи доставлен в Мелеузовскую ЦРБ», — добавили в пресс-службе МЧС по РБ.

ГИБДД по РБ
Фото:ГИБДД по РБ
МЧС по РБ
Фото:МЧС по РБ
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