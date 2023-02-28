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Сегодня, 09:49

В Уфе вновь произошло двойное убийство: в комнате найдены трупы мужчины и женщины

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

В Уфе накануне вечером в комнате жилого дома по улице Софьи Перовской были найдены два трупа с ножевыми ранениями. Как стало известно «Башинформу» от собственного источника, по предварительным данным, двое мужчин, 58 и 61 лет, и 55-летняя женщина устроили застолье с алкоголем. Позже соседи услышали крики, вызвали полицию.

На место происшествия прибыли стражи порядка. Дверь в комнату открыл предполагаемый 58-летний убийца. На полу лежали тела его собутыльников. Предварительно, конфликт произошел на почве ревности. Известно, что злоумышленник ранее был судим за убийство.

Агентству «Башинформ» в пресс-службе МВД по РБ прокомментировали, что действительно на место преступления прибыли сотрудники полиции. Они задержали подозреваемого и передали его следственно-оперативной группе.

В феврале это уже третье резонансное убийство. Напомним, на улице Степана Кувыкина отец расправился с двумя сыновьями, а затем свел счеты с жизнью. Через две недели на улице Менделеева сын убил мать, а затем себя. По всем фактам возбуждены уголовные дела, ведется расследование.

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