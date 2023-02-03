Жительница Уфы об убийстве мальчиков в многодетной семье: «Соседка прибежала ко мне вся в крови»

В Уфе только одна соседка пришла на помощь и открыла дверь своей квартиры женщине, в чьем доме произошло страшное горе. Как информировал «Башинформ», 41-летний мужчина убил двоих своих сыновей, а затем себя. Его 33-летней жене и 10-летней девочке удалось выжить в этой кровавой бойне. В беседе с корреспондентом «Честно говоря» соседка подробно рассказала об утреннем происшествии, а также о том, какой была семья, и о возможной причине, подтолкнувшей мужчину на убийство.
УТРО ТРАГЕДИИ
По предварительным данным, рано утром 3 февраля уроженец Ишимбая, находясь в трезвом состоянии, по непонятной причине сначала набросился на одного из сыновей. Проснувшаяся на крик ребенка супруга попыталась остановить мужа, тогда он начал ее душить. Женщине удалось вырваться, она с дочерью выбежала из квартиры и стала звать на помощь, звонить соседям.
«Откройте, пожалуйста… Мужу плохо», — записала камера домофона, фоном можно услышать истошный крик девочки.
Только одна соседка отозвалась на мольбы и открыла дверь. Женщина просила, чтобы муж соседки переговорил с ее супругом, так как тот дома вел себя неадекватно, устроил скандал.
«Она сначала позвонила в домофон. Прибежала ко мне вся в крови, испуганная. Девочка плачет. Говорит, он убил Семена (имя изменено — прим. ред.). Они поднялись наверх, ее муж дверь не открыл, дверь взломали спасатели. Там уже не пускали, ничего не могу сказать. Она мне сказала, что стучалась в другие двери, никто не открыл. Может, она вспомнила, что в одном классе учились, или просто уже добежали до второго этажа к нам. Вообще не ожидали такого, сами в шоковом состоянии. Будто во сне все это произошло», — рассказала жительница дома.
Спасатели деблокировали входную дверь квартиры. Глазам открылась ужасающая картина: в помещении были найдены мертвыми двое мальчиков, 7 и 13 лет, и их отец. На теле детей были найдены ножевые ранения.
«У них дома была сделана хорошая звукоизоляция, но сегодня отчетливо слышала грохот, будто кого-то об пол бросали. Потом крики женщины и детей, затем грохот, тишина, чуть позже кто-то долго и сильно стучал в дверь», — поделилась после трагедии еще одна соседка.
СЕМЬЯ
«Башинформу» удалось выяснить, что 41-летний мужчина, родом из Ишимбая, работал инженером в компании «Нефтеавтоматика», в компании это подтвердили. На учете у психиатра не состоял. Воспитывал вместе с супругой троих детей: двоих сыновей, 7 и 13 лет, и 10-летнюю дочь. Известно, что семья на учете как неблагополучная не состояла.
«Семья положительная, ничего плохого за ними не замечала. Близкого общения не было, просто на улице говорили друг другу: „Здравствуйте, до свидания“. Никогда не видела, чтобы кто-то пьяным ходил. Наши дети учатся в одном классе, одноклассники. Девочка — отличница, спортом занимается, первые места занимает, на тренировки ходит. Муж со школы детей встречал, в школу провожал, на горки ходили кататься с ледянкой. О сыновьях ничего подробно не могу сказать», — добавила пришедшая на помощь соседка.
ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА
Есть версия, что в последнее время у мужчины была депрессия, а также проблемы на работе. По некоторым данным, он якобы написал заявление на увольнение с открытой датой до отпуска.
«Я так поняла, начались проблемы на работе. Он очень переживал из-за денежного вопроса, переживал, как будет кормить семью. Как они будут жить: потянут, не потянут. Видимо, очень сильно эмоционально переживал. Она пыталась его успокоить, говорила, что выйдет на работу, что все будет нормально, что и накопления у них есть, и родители хорошие - могут помочь. Сильно очень переживал человек», — подтвердила эту версию собеседница программы «Честно говоря».
ПСИХОЛОГ О ТРАГЕДИИ
В беседе с журналистом информационного агентства «Башинформ» декан факультета психологии БашГУ, кандидат психологических наук, главный внештатный специалист по медицинской психологии минздрава Башкирии Ирина Хох, исходя из версии о потере работы, объяснила, что могло подтолкнуть главу семейства к такому страшному поступку.
«Потеря работы — это потеря роли добытчика, тем более раз трое детей, семья многодетная. Экономическое благосостояние очень много значит. Согласно исследованиям ВЦИОМ, в ноябре прошлого года одним из самых больших страхов россиян был страх снижения доходов, — отметила Ирина Хох. — Сюда же присоединяется страх неопределённости, стресс. Вполне вероятно, что его посещали такие мысли: „Я не состоятельный, раз потерял работу и статус, а значит, перестал быть полезным для своей семьи“. Вполне возможно, что человек свою ценность осознавал именно в этом. Дети… Либо они попали под руку, либо сработал механизм проекции: из-за того, что они одного пола с ним, то якобы будут такими же, как он, когда вырастут, а есть ли в этом смысл? У него мог возникнуть страх неопределенности: „А что дальше, а как мне дальше содержать семью? Я не смогу пережить, что мои дети будут лишены каких-то базовых потребностей“. Произошла индивидуальная уязвимость в стрессовой ситуации. Если человек переходит грань и убивает детей, то, скорее всего, он пребывал в остром психотическом состоянии. Произошел такой „расширенный суицид“, когда и собственно убийство, и убийство близких, тем более детей».
Мужчине посмертно будет сделана психолого-психиатрическая экспертиза, по результатам которой станет ясно, что с ним было на самом деле.
Женщине и ее дочери будет оказана психологическая помощь.
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
Следственный отдел по Кировскому району Уфы возбудил уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Уфы по статье «убийство двух и более лиц, малолетних».
Организован комплекс следственно-оперативных мероприятий с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления, а также причин и условий, способствовавших его совершению», — прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по РБ.
Прокуратура также проводит проверку по факту убийства двоих детей.
«Прокуратура проверит исполнение законодательства о несовершеннолетних, даст оценку деятельности органов системы профилактики, в том числе по своевременному выявлению детей, находящихся в социально опасном положении. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — проинформировали в пресс-службе надзорного ведомства. — Кроме того, прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту по статье «убийство двух и более лиц, малолетних».