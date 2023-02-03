Жительница Уфы об убийстве мальчиков в многодетной семье: «Соседка прибежала ко мне вся в крови»

В Уфе только одна соседка пришла на помощь и открыла дверь своей квартиры женщине, в чьем доме произошло страшное горе. Как информировал «Башинформ», 41-летний мужчина убил двоих своих сыновей, а затем себя. Его 33-летней жене и 10-летней девочке удалось выжить в этой кровавой бойне. В беседе с корреспондентом «Честно говоря» соседка подробно рассказала об утреннем происшествии, а также о том, какой была семья, и о возможной причине, подтолкнувшей мужчину на убийство.

УТРО ТРАГЕДИИ

По предварительным данным, рано утром 3 февраля уроженец Ишимбая, находясь в трезвом состоянии, по непонятной причине сначала набросился на одного из сыновей. Проснувшаяся на крик ребенка супруга попыталась остановить мужа, тогда он начал ее душить. Женщине удалось вырваться, она с дочерью выбежала из квартиры и стала звать на помощь, звонить соседям.

«Откройте, пожалуйста… Мужу плохо», — записала камера домофона, фоном можно услышать истошный крик девочки.

Только одна соседка отозвалась на мольбы и открыла дверь. Женщина просила, чтобы муж соседки переговорил с ее супругом, так как тот дома вел себя неадекватно, устроил скандал.

«Она сначала позвонила в домофон. Прибежала ко мне вся в крови, испуганная. Девочка плачет. Говорит, он убил Семена (имя изменено — прим. ред.). Они поднялись наверх, ее муж дверь не открыл, дверь взломали спасатели. Там уже не пускали, ничего не могу сказать. Она мне сказала, что стучалась в другие двери, никто не открыл. Может, она вспомнила, что в одном классе учились, или просто уже добежали до второго этажа к нам. Вообще не ожидали такого, сами в шоковом состоянии. Будто во сне все это произошло», — рассказала жительница дома.

Спасатели деблокировали входную дверь квартиры. Глазам открылась ужасающая картина: в помещении были найдены мертвыми двое мальчиков, 7 и 13 лет, и их отец. На теле детей были найдены ножевые ранения.

«У них дома была сделана хорошая звукоизоляция, но сегодня отчетливо слышала грохот, будто кого-то об пол бросали. Потом крики женщины и детей, затем грохот, тишина, чуть позже кто-то долго и сильно стучал в дверь», — поделилась после трагедии еще одна соседка.