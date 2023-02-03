Психолог об убийстве детей собственным отцом: «Он мог пребывать в остром психотическом состоянии»

Пожалуй, никого не оставила равнодушным трагедия, которая произошла сегодня утром, казалось бы, в благополучной многодетной семье. Родители с детьми жили в квартире панельной многоэтажки на улице Степана Кувыкина в Уфе. Соседи отзывались о них исключительно с положительной точки зрения. О 41-летнем главе семейства известно, что он уроженец Ишимбая, работал инженером в компании «Нефтеавтоматика». На учете у психиатра не состоял. Воспитывал вместе с 33-летней супругой двоих сыновей, 7 и 13 лет, и 10-летнюю дочь. В утро трагедии находился в трезвом состоянии. Также известно, что он начал душить свою жену, она с дочерью выбежала из квартиры и обратилась за помощью к соседям. В этот момент ее муж закрыл дверь изнутри и расправился с двумя оставшимися в помещении мальчиками, зарезал их, а затем убил себя.

Есть версия, что в последнее время у мужчины была депрессия, а также проблемы на работе. По некоторым данным, он якобы написал заявление на увольнение с открытой датой до отпуска. Возможно, что такие перемены в его жизни как раз и послужили триггером к случившемуся. В беседе с журналистом информационного агентства «Башинформ» декан факультета психологии БашГУ, кандидат психологических наук, главный внештатный специалист по медицинской психологии Минздрава Башкирии Ирина Хох, исходя из этой версии, объяснила, что могло подтолкнуть главу семейства к такому страшному поступку.

«Потеря работы — это потеря роли добытчика, тем более раз трое детей, семья многодетная. Экономическое благосостояние очень много значит. Согласно исследованиям ВЦИОМ, в ноябре прошлого года одним из самых больших страхов россиян был страх снижения доходов, — отметила собеседник информагентства. — Сюда же присоединяется страх неопределённости, стресс. Вполне вероятно, что его посещали такие мысли: „Я не состоятельный, раз потерял работу и статус, а значит, перестал быть полезным для своей семьи“. Вполне возможно, что человек свою ценность осознавал именно в этом. Дети… Либо они попали под руку, либо сработал механизм проекции: из-за того, что они одного пола с ним, то якобы будут такими же, как он, когда вырастут, а есть ли в этом смысл? У него мог возникнуть страх неопределенности: „А что дальше, а как мне дальше содержать семью? Я не смогу пережить, что мои дети будут лишены каких-то базовых потребностей“. Произошла индивидуальная уязвимость в стрессовой ситуации. Если человек переходит грань и убивает детей, то, скорее всего, он пребывал в остром психотическом состоянии. Произошел такой „расширенный суицид“, когда и собственно убийство, и убийство близких, тем более детей».

Мужчине посмертно будет сделана психолого-психиатрическая экспертиза, по результатам которой станет ясно, что с ним было на самом деле.

«В качестве профилактики, не стоит делать из мужчин монофункциональных людей. Они ценны сами по себе, а не только как работники, добытчики, создатели финансового благополучия. В семье важно выстраивать равные отношения», — подчеркнула Ирина Хох.

Оставшимся в живых — женщине и ее дочери — будет оказана психологическая поддержка со стороны соцслужб города.

Справка

Острое психотическое расстройство или острый психоз — это болезненное психическое состояние, при котором возникают трудности с определением того, что реально, а что нет. При этом расстройстве у человека формируются ложные убеждения, не поддающиеся разубеждению (бредовые идеи), он начинает воспринимать вещи, которые не видят или не слышат другие (галлюцинации).