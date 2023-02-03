В СКР по Башкирии прокомментировали убийство двоих детей собственным отцом

Следственный отдел по Кировскому району Уфы возбудил уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Уфы по статье «убийство двух и более лиц, малолетних».



Первоначальными следственными действиями установлено, что рано утром 3 февраля подозреваемый, находясь у себя дома в квартире, совершил убийство двоих сыновей, 13 и 7 лет, после чего свел счеты с жизнью. Супруга злоумышленника вместе с 10-летней дочерью успели покинуть жилище, благодаря чему они не пострадали.



«На место происшествия выехал первый заместитель руководителя следственного управления республики Евгений Лагацкий, а также руководство, следователи следственного отдела и следователи-криминалисты аппарата следственного управления республики совместно с сотрудниками полиции. Организован комплекс следственно-оперативных мероприятий с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления, а также причин и условий, способствовавших его совершению», — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Как информировал «Башинформ», ссылаясь на свой источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, рано утром в квартиру соседки постучала женщина. Она была вместе с 10-летней дочерью. Попросила, чтобы муж соседки переговорил с ее супругом, так как тот дома вел себя неадекватно, устроил скандал. Когда они все вместе подошли к двери квартиры, она была заперта. Пришлось вызвать спасателей, они деблокировали входную дверь. Глазам открылась ужасающая картина: в помещении были найдены мертвыми двое мальчиков и их отец. На теле детей были найдены ножевые ранения. Известно, что семья на учете как неблагополучная не состояла.

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