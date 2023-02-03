Новости Башкортостана и Уфы
70.04
-0.08
76.96
+0.73
82.91
+0.74
-16 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Происшествия
Вчера, 10:37

В СКР по Башкирии прокомментировали убийство двоих детей собственным отцом

СКР по РБ
Фото:СКР по РБ

Следственный отдел по Кировскому району Уфы возбудил уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Уфы по статье «убийство двух и более лиц, малолетних».

Первоначальными следственными действиями установлено, что рано утром 3 февраля подозреваемый, находясь у себя дома в квартире, совершил убийство двоих сыновей, 13 и 7 лет, после чего свел счеты с жизнью. Супруга злоумышленника вместе с 10-летней дочерью успели покинуть жилище, благодаря чему они не пострадали.

«На место происшествия выехал первый заместитель руководителя следственного управления республики Евгений Лагацкий, а также руководство, следователи следственного отдела и следователи-криминалисты аппарата следственного управления республики совместно с сотрудниками полиции. Организован комплекс следственно-оперативных мероприятий с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления, а также причин и условий, способствовавших его совершению», — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Как информировал «Башинформ», ссылаясь на свой источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, рано утром в квартиру соседки постучала женщина. Она была вместе с 10-летней дочерью. Попросила, чтобы муж соседки переговорил с ее супругом, так как тот дома вел себя неадекватно, устроил скандал. Когда они все вместе подошли к двери квартиры, она была заперта. Пришлось вызвать спасателей, они деблокировали входную дверь. Глазам открылась ужасающая картина: в помещении были найдены мертвыми двое мальчиков и их отец. На теле детей были найдены ножевые ранения. Известно, что семья на учете как неблагополучная не состояла.

Читайте также «Что известно об уфимце, который убил двоих сыновей и себя».

Материалы по теме
пресс-служба СУ СКР по РБ
пресс-служба СУ СКР по РБ
Фото:пресс-служба СУ СКР по РБ
Видео:СКР по РБ
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Как правильно сослаться на сообщение ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика