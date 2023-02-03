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Вчера, 09:43

Страшная трагедия в Уфе: многодетный отец расправился с двумя сыновьями и свел счеты с жизнью

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

В Уфе утром 3 февраля в экстренные службы поступило сообщение о жутком убийстве в жилом доме на улице Степана Кувыкина. Как сообщил «Башинформу» собственный источник в правоохранительных органах, в многодетной семье произошла страшная трагедия.

«По предварительным данным, рано утром в квартиру соседки постучала женщина. Она была вместе с 10-летней дочерью. Попросила, чтобы муж соседки переговорил с ее супругом, так как тот дома вел себя неадекватно, устроил скандал. Когда они все вместе подошли к двери квартиры, она была заперта. Пришлось вызвать спасателей, они деблокировали входную дверь. Глазам открылась ужасающая картина: в помещении были найдены мертвыми двое мальчиков, 7 и 13 лет, и их отец. На теле детей были найдены ножевые ранения. Предварительно, их убил глава семейства, а затем свел счеты с жизнью», — рассказал собеседник информагентства.

На место прибыли правоохранители. Сейчас они разбираются в причинах и обстоятельствах случившегося. Как добавил источник, семья на учете не состояла, мужчина работал в крупной компании, находился в отпуске.

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