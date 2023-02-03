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Вчера, 11:06

Прокуратура Башкирии об убийстве детей в Уфе: «Мужчина нанес ножом удары своим сыновьям»

прокуратура РБ
Фото:прокуратура РБ

В Уфе прокуратура проводит проверку по факту убийства двоих детей. По предварительным данным ведомства, 3 февраля около пяти часов утра мужчина нанес ножом удары своим детям, 13 и 7 лет. От полученных травм мальчики скончались, мать с 10-летней дочерью успели покинуть квартиру. Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехали прокурор Уфы Сергей Воронов и исполняющий обязанности прокурора Кировского района Уфы Руслан Усманов.

«Прокуратура проверит исполнение законодательства о несовершеннолетних, даст оценку деятельности органов системы профилактики, в том числе по своевременному выявлению детей, находящихся в социально опасном положении. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — проинформировали в пресс-службе надзорного ведомства. — Кроме того, прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту по статье «убийство двух и более лиц, малолетних».

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Видео:прокуратура РБ
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