Прокуратура Башкирии об убийстве детей в Уфе: «Мужчина нанес ножом удары своим сыновьям»

В Уфе прокуратура проводит проверку по факту убийства двоих детей. По предварительным данным ведомства, 3 февраля около пяти часов утра мужчина нанес ножом удары своим детям, 13 и 7 лет. От полученных травм мальчики скончались, мать с 10-летней дочерью успели покинуть квартиру. Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехали прокурор Уфы Сергей Воронов и исполняющий обязанности прокурора Кировского района Уфы Руслан Усманов.

«Прокуратура проверит исполнение законодательства о несовершеннолетних, даст оценку деятельности органов системы профилактики, в том числе по своевременному выявлению детей, находящихся в социально опасном положении. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — проинформировали в пресс-службе надзорного ведомства. — Кроме того, прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту по статье «убийство двух и более лиц, малолетних».