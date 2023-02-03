Что известно об уфимце, который убил двоих сыновей и себя

В Уфе рано утром в одной из семей произошло горе. Как информировал «Башинформ», ссылаясь на предварительную информацию источника в правоохранительных органах, по непонятной пока причине отец троих детей расправился с двумя сыновьями, 7 и 13 лет, потом убил себя.

«Башинформу» удалось выяснить, что 41-летний мужчина работал инженером в компании «Нефтеавтоматика». На учете у психиатра не состоял. Воспитывал вместе с 33-летней супругой троих детей: двоих сыновей, 7 и 13 лет, и 10-летнюю дочь. В утро трагедии находился в трезвом состоянии. Также известно, что он начал душить свою жену, она с дочерью выбежала из квартиры и обратилась за помощью к соседям. В этот момент ее муж закрыл дверь изнутри и расправился с двумя оставшимися в помещении мальчиками, а затем убил себя.

Есть версия, что в последнее время у мужчины была депрессия, а также проблемы на работе. По некоторым данным, он якобы написал заявление на увольнение с открытой датой до отпуска.

Информагентству в центральном офисе «Нефтеавтоматики» подтвердили, что уфимец работал у них.

«Да, такой сотрудник работал, но никаких комментариев не даем, пока идут следственные мероприятия», — сказали на предприятии.

Семья характеризовалась положительно, на учете не состояла. Соседи это также подтвердили в беседе с корреспондентом «Честно говоря».

«Семья положительная, никаких ссор не слышали никогда. На них было приятно смотреть. Дети хорошие, спокойные, — сообщила соседка и рассказала про утро трагедии. — У них дома была сделана хорошая звукоизоляция, но сегодня отчетливо слышала грохот, будто кого-то об пол бросали. Потом крики женщины и детей, затем грохот, тишина, чуть позже кто-то долго и сильно стучал в дверь».