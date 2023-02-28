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Вчера, 16:58

Житель Башкирии погиб под снежной «лавиной»

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

В Кумертау 28 февраля 70-летний мужчина стал очищать от снега крышу частного дома. Не удержавшись, он упал с кровли, и его завалило снегом. По данным госкомитета РБ по ЧС, мужчина погиб.

«В республике установилась неустойчивая погода: обильные снегопады и метели сменяются плюсовыми температурами, что способствует образованию сосулек и наледи, а также скоплению снежных масс на кровлях зданий, — отметили в ведомстве и обратились к жителям республики. — Помните, что уборка крыши дома от снега и льда относится к особо опасным работам и требует соблюдения техники безопасности. При работе на высоте обязательна соответствующая страховка. Во время чистки снега с кровли здания не забывайте об ограждении участка работ и выставлении хотя бы одного человека, который сможет предупреждать прохожих об опасности. Также опасно для жизни провоцировать сход снега и наледи, находясь в этот момент непосредственно на траектории их падения. Чтобы избежать трагедии, не приближайтесь к зданиям, с кровли которых возможен сход снега, и не паркуйте рядом с ними свои автомобили. Не разрешайте играть детям в местах, опасных из-за возможного схода снега!»

О наледи или сосульках, свисающих с крыш домов или козырьков балконов, следует сообщать через мобильное приложение «112». Для этого необходимо:

— указать точный адрес здания;

— описать суть обращения;

— прикрепить фото- или видеоматериал и подтвердить вызов.

Автор:Дарья Субботина
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