Двойное убийство, спасительный сугроб, смертельный экстрим. Резонансные ЧП в Башкирии

Пожар из-за самогонного аппарата, смерть на работе, кража иконы 19 века, экстрим с последствиями, спасительный сугроб, жуткая расправа над молодыми людьми и ДТП с погибшим, ловушка на реке. Самые резонансные происшествия минувшей недели в Башкирии - в одном материале информационного агентства «Башинформ».

«ВЗРЫВНОЙ» САМОГОН

В Баймаке в частном доме размерами 8х4 метра по улице Куйбышевской произошел выброс газовоздушной смеси, предварительно, при использовании самогонного аппарата. На место прибыли пожарные МЧС России и другие экстренные службы. Площадь горения составила 1 кв. метр. Возгорание было потушено до прибытия огнеборцев. В происшествии пострадали мужчина, он доставлен в больницу, и женщина, которая после осмотра врачами от госпитализации отказалась.