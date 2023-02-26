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Вчера, 21:01

Двойное убийство, спасительный сугроб, смертельный экстрим. Резонансные ЧП в Башкирии

Пожар из-за самогонного аппарата, смерть на работе, кража иконы 19 века, экстрим с последствиями, спасительный сугроб, жуткая расправа над молодыми людьми и ДТП с погибшим, ловушка на реке. Самые резонансные происшествия минувшей недели в Башкирии - в одном материале информационного агентства «Башинформ».

«ВЗРЫВНОЙ» САМОГОН

В Баймаке в частном доме размерами 8х4 метра по улице Куйбышевской произошел выброс газовоздушной смеси, предварительно, при использовании самогонного аппарата. На место прибыли пожарные МЧС России и другие экстренные службы. Площадь горения составила 1 кв. метр. Возгорание было потушено до прибытия огнеборцев. В происшествии пострадали мужчина, он доставлен в больницу, и женщина, которая после осмотра врачами от госпитализации отказалась.

МЧС по РБ
Фото:МЧС по РБ

МЕЖДУ ТРОЛЛЕЙБУСАМИ

В Стерлитамаке рано утром троллейбус, на котором 57-летний водитель собирался выходить в рейс, начал движение, в это время пострадавший находился перед транспортом на улице. В итоге мужчину зажало между двумя троллейбусами. От полученных телесных повреждений он скончался на месте. СКР по РБ начал проверку, а гострудинспекция в Башкирии - расследование несчастного случая.

СКР по РБ
Фото:СКР по РБ

ПОДНЯЛ РУКУ НА СВЯТОЕ

В Уфе полиция разыскивает похитителя иконы «Божьей матери» 19 века. Он украл ее из Свято-Сергиевского храма на улице Бехтерева. По приблизительной оценке, материальный ущерб составляет 50 тысяч рублей. К краже иконы может быть причастен ранее неоднократно судимый 34-летний житель Дюртюлинского района. Мужчина попал в обзоры камер видеонаблюдения. По предварительным данным, подозреваемый сразу после преступления направился к торговому центру «Чайка» по улице Менделеева, и предлагал прохожим купить икону. Дальнейшая судьба похищенного устанавливается. Возбуждено уголовное дело.

МВД по РБ
Фото:МВД по РБ

ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ РАЗВЛЕЧЕНИЕ

Экстремальное развлечение для жителя деревни Суслово Бирского района закончилось трагедией. 21-летний молодой человек катался на «ватрушке», которая была прицеплена к автомобилю «ВАЗ-2111». В какой-то момент «плюшку» занесло и выкинуло на встречную полосу, где она столкнулась с «Ладой Грантой». В результате сильного удара мужчина на тюбе от полученных травм скончался. Правоохранители дадут юридическую оценку действиям водителя «ВАЗ-2111».

ГИБДД по РБ
Фото:ГИБДД по РБ

СПАСИТЕЛЬНЫЙ СУГРОБ

В Уфе в микрорайоне Кузнецовский затон молодая женщина по неустановленным причинам упала с 10 этажа жилого дома и осталась жива. Судя по записи с камер видеонаблюдения, удар значительно смягчил большой сугроб. Очевидцы вызвали скорую помощь. Женщину в тяжелом состоянии госпитализировали. Она получила многочисленные ушибы и переломы.

ufa_rb / Т.me
Фото:ufa_rb / Т.me

ДВОЙНОЕ УБИЙСТВО

В селе Киргиз-Мияки 22-летний парень из-за ревности, несколько раз ударил ножом свою 16-летнюю бывшую девушку и ее 20-летнего друга, которые вскоре скончались. После этого он решил скрыться на отцовском «ВАЗ-2107». Затем пересел в свой автомобиль «ВАЗ-2114» и отправился в Уфу. Его машина, на которую поступила ориентировка, была замечена сотрудниками ГИБДД. Увидев полицейских, подозреваемый попытался скрыться, но столкнулся со встречным легковым автомобилем «Лада Гранта». В аварии водитель «Гранты» погиб, виновник ДТП госпитализирован. По фактам убийства и ДТП возбуждены уголовные дела.

Предварительно, подозреваемый недавно расстался с девушкой, но они продолжали дружеское общение. Вскоре у подруги появился новый возлюбленный – 20-летний житель деревни Суккул-Михайловка. Узнав об этом, парень взял нож, молоток и на отцовской машине стал выслеживать возлюбленных. Выждав подходящий момент, он расправился с ними и попытался замести следы.

МВД по РБ
Фото:МВД по РБ

В ЛОВУШКЕ

Группа туристов из Уфы, которая передвигалась на снегоходах, оказалась в смертельной ловушке посередине реки. Восемь любителей зимнего экстрима ехали по пересеченной местности, а затем остановились на островке, чтобы не утонуть. К оперативному прибытию спасателей один снегоход провалился под лед, еще один находился «на суше». Потерпевших за два захода в целости и сохранности удалось доставить до близлежащего села. Группе помогло, что они смогли развести костёр и что с собой имелся запас еды.

МЧС по РБ
Фото:МЧС по РБ
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