В Баймаке два человека ранены при выбросе газа во время самогоноварения

Сегодня в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о том, что в частном доме размерами 8х4 метра по улице Куйбышевская в городе Баймаке произошел выброс газовоздушной смеси, предварительно, при использовании самогонного аппарата.

На место прибыли пожарные МЧС России и другие экстренные службы. Установлено, что площадь горения составила 1 квадратный метр, потушено до прибытия.

В результате происшествия пострадали мужчина, он доставлен в больницу, и женщина, которая после осмотра врачами от госпитализации отказалась.