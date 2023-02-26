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Сегодня, 12:34

Туристы из Уфы попали в смертельную ловушку на реке

МЧС РФ
Фото:МЧС РФ

Группа туристов из Уфы, которая передвигалась на снегоходах, оказалась в смертельной ловушке посередине реки. Как сообщили в МЧС Башкирии со ссылкой на федеральное ведомство, 8 любителей зимнего экстрима ехали по пересеченной местности, а затем остановились на островке, чтобы не утонуть.

К оперативному прибытию спасателей один снегоход провалился под лед, еще один находился «на суше». По данным МЧС, потерпевших за два захода в целости и сохранности удалось доставить до близлежащего села.

«Группе помогло, что они смогли развести костёр и что с собой имелся запас еды», — пояснили в министерстве.
Видео:МЧС РФ
Автор:Иван Вавилов
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