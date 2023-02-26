Туристы из Уфы попали в смертельную ловушку на реке

Группа туристов из Уфы, которая передвигалась на снегоходах, оказалась в смертельной ловушке посередине реки. Как сообщили в МЧС Башкирии со ссылкой на федеральное ведомство, 8 любителей зимнего экстрима ехали по пересеченной местности, а затем остановились на островке, чтобы не утонуть.

К оперативному прибытию спасателей один снегоход провалился под лед, еще один находился «на суше». По данным МЧС, потерпевших за два захода в целости и сохранности удалось доставить до близлежащего села.

«Группе помогло, что они смогли развести костёр и что с собой имелся запас еды», — пояснили в министерстве.