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Вчера, 15:13

В Башкирии молодой человек при катании на тюбе попал под автомобиль и погиб

телеграм-канал Владимира Севастьянова
Фото:телеграм-канал Владимира Севастьянова

Экстремальное развлечение для жителя деревни Суслово Бирского района закончилось трагедией. Как стало известно агентству «Башинформ», 21-летний молодой человек катался на тюбе, который был прицеплен к автомобилю ВАЗ-2111. В какой-то момент «плюшку» занесло и выкинуло на встречную полосу, где она столкнулась с «Ладой Грантой». В результате сильного удара мужчина на тюбе от полученных травм скончался.

«Подробности уточняются. Будет дана юридическая оценка действиям водителя ВАЗ-2111», - отметил Владимир Севастьянов.

Автор:Ляйсан Закирова
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