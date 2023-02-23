В Башкирии молодой человек при катании на тюбе попал под автомобиль и погиб

Экстремальное развлечение для жителя деревни Суслово Бирского района закончилось трагедией. Как стало известно агентству «Башинформ», 21-летний молодой человек катался на тюбе, который был прицеплен к автомобилю ВАЗ-2111. В какой-то момент «плюшку» занесло и выкинуло на встречную полосу, где она столкнулась с «Ладой Грантой». В результате сильного удара мужчина на тюбе от полученных травм скончался.

«Подробности уточняются. Будет дана юридическая оценка действиям водителя ВАЗ-2111», - отметил Владимир Севастьянов.