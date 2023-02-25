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Сегодня, 11:58

В Миякинском районе Башкирии парень убил возлюбленную, а пытаясь скрыться, совершил смертельное ДТП

пресс-служба МВД по РБ
Фото:пресс-служба МВД по РБ

Правоохранительные органы расследуют обстоятельства убийств совершенных накануне вечером в селе Киргиз-Мияки. Как сообщает пресс-служба управления СК по Башкирии, 22-летний парень из-за ревности, несколько раз ударил ножом свою 16-летнюю бывшую девушку и ее 20-летнего друга, которые вскоре скончались.

После этого парень решил скрыться на отцовском  «ВАЗ 2107». Затем он пересел в свой автомобиль «ВАЗ 2114» и отправился в Уфу. По сообщению пресс-службы МВД по РБ, его машина, на которую поступила ориентировка, была замечена сотрудниками ГИБДД. Увидев полицейских, подозреваемый попытался скрыться, однако столкнулся со встречным легковым автомобилем «Лада Гранта». В результате аварии водитель «Гранты» погиб, виновник ДТП госпитализирован. По фактам убийства и ДТП возбуждены уголовные дела.

По предварительным данным, которые приводит МВД, подозреваемый недавно расстался с девушкой, но они продолжали дружеское общение Вскоре у подруги появился новый возлюбленный – 20-летний житель деревни Суккул-Михайловка. Узнав об этом, парень взял нож, молоток и на отцовской машине стал выслеживать возлюбленных. Выждав подходящий момент, он расправился с ними и попытался замести следы.

Сейчас подозреваемый находится в больнице, после стабилизации его состояния с ним будут проведены следственные действия и решен вопрос о заключении под стражу.

пресс-служба МВД по РБ
Фото:пресс-служба МВД по РБ
Автор:Роман Якимчук
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