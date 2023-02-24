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Вчера, 14:39

В Уфе молодая женщина упала с верхнего этажа высотного здания и осталась жива

ufa_rb / Т.me
Фото:ufa_rb / Т.me

В Уфе в микрорайоне «Кузнецовский Затон» молодая женщина по неустановленным причинам упала и с 10 этажа жилого дома и осталась жива. Суда по записи камер видеонаблюдения, удар значительно смягчил большой сугроб, в который упала пострадавшая. 

После падения к месту ЧП пришли очевидцы, которые вызвали скорую помощь.

По данным минздрава РБ, пострадавшая в настоящее время находится в одной из уфимских больниц. Ее состояние оценивается как тяжелое. При падении в высоты женщина получила  многочисленные ушибы и переломы.

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