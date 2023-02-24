В Уфе молодая женщина упала с верхнего этажа высотного здания и осталась жива

В Уфе в микрорайоне «Кузнецовский Затон» молодая женщина по неустановленным причинам упала и с 10 этажа жилого дома и осталась жива. Суда по записи камер видеонаблюдения, удар значительно смягчил большой сугроб, в который упала пострадавшая.

После падения к месту ЧП пришли очевидцы, которые вызвали скорую помощь.

По данным минздрава РБ, пострадавшая в настоящее время находится в одной из уфимских больниц. Ее состояние оценивается как тяжелое. При падении в высоты женщина получила многочисленные ушибы и переломы.