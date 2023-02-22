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Вчера, 17:19

В Уфе из храма похитили икону «Божьей матери» 19 века

пресс-служба МВД по РБ
Фото:пресс-служба МВД по РБ

В башкирской столице полицейские разыскивают похитителя иконы «Божьей матери» 19 века. Он украл ее из Свято-Сергиевского храма на улице Бехтерева. По приблизительной оценке, материальный ущерб составляет 50 тысяч рублей.

Как стало известно агентству «Башинформ» от пресс-службы МВД по Башкирии, оперативники установили, что к краже иконы может быть причастен ранее неоднократно судимый 34-летний житель Дюртюлинского района. Мужчина попал в обзоры камер видеонаблюдения.

По предварительным данным, подозреваемый сразу после преступления направился к торговому центру «Чайка» по улице Менделеева, и предлагал прохожим купить икону. Дальнейшая судьба похищенного пока устанавливается. Возбуждено уголовное дело.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении подозреваемого или иконы, просят сообщить в ближайший отдел полиции либо обратиться в Свято-Сергиевский собор. Телефон доверия МВД по РБ - (347) 279-32-92, телефон дежурной части  – (347) 279-39-02.

Автор:Ляйсан Закирова
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