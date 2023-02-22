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Сегодня, 11:16

В СКР по Башкирии сообщили подробности смертельного инцидента с водителем троллейбуса

СКР по РБ
Фото:СКР по РБ

Следственный отдел по Стерлитамаку проводит проверку по факту смерти 57-летнего водителя троллейбуса в городском депо.

По предварительным данным пресс-службы СУ СКР по РБ, 20 февраля около 5 часов троллейбус, на котором мужчина собирался выходить в рейс, начал движение, в это время пострадавший находился перед транспортом на улице. В итоге мужчину зажало между двумя троллейбусами. От полученных телесных повреждений он скончался на месте.

«На место выезжал следователь СКР совместно с сотрудниками полиции. Проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы, устанавливаются обстоятельства смерти мужчины», — сообщили в ведомстве.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что гострудинспекция в Башкирии начала расследование несчастного случая, в результате которого погиб 57-летний водитель троллейбуса МУП «Стерлитамакское троллейбусное управление».

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