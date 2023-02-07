Планировал бойню? Новые жуткие подробности убийства детей собственным отцом в Уфе

Агентство «Башинформ» выяснило новые жуткие подробности расправы 41-летнего отца над собственными детьми. Напомним, трагедия произошла ночью 3 февраля в квартире жилого дома, расположенного на улице Степана Кувыкина в Уфе. Следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство двух и более лиц, малолетних».
ТРЕВОЖНЫЕ ЗВОНОЧКИ
Информагентство восстановило последовательность событий той ночи по уточненной информации, предоставленной собственным источником в правоохранительных органах.
По предварительным данным, глава семьи уже длительное время пребывал в депрессивном состоянии, его мучила бессонница, он был разочарован тем, как складывается его жизнь. Также были проблемы с работой, его многое не устраивало. Тревожные звоночки уже были, но никто из близких не мог предположить, что до такого дойдет…
«Вечером перед трагедией в доме произошла беседа, темой которой стало отношение к смерти, смысл жизни. Отец задавал детям вопросы… Это уже указывает на то, что он мог планировать дальнейшее развитие событий. Спонтанно ночью не убивают. Ведь не было ссор, конфликта, которые переросли бы в нечто большее. Не было внезапно возникшего умысла, об этом говорят все обстоятельства совершенного убийства. К этой мысли он шел. Что-то уже было, и что-то подтолкнуло, включило рычаг. И человек, скорее всего, не будет предварительно закрывать дверь изнутри. Но не стоит отрицать и изменения в психике, ведь здоровый человек не решится на такое», - сообщил предварительную информацию источник.
По данным собеседника, после вечерней беседы о жизни и смерти семья легла спать. Причем глава семьи разместился в комнате, где спали дочь и старший сын, а мать с младшим ребенком в другой комнате.
«Среди ночи к женщине прибежала ее 10-летняя дочь. Она разбудила маму, сказала, что отец ругается с братом. Женщина забежала в комнату. Увидев ее, мужчина перекинул свою агрессию на жену, стал кричать, и по некоторым данным, душить. Пока доподлинно неизвестно, почему женщина выбежала из квартиры, оставив сыновей с неадекватным человеком в одном помещении, забрала ли с собой дочь или та выбежала за матерью следом. На эти вопросы ответы будут позже», - поделился источник.
Как сообщал «Башинформ», только одна соседка пришла на помощь многодетной матери и ее дочери, открыв дверь. По ее словам, на одежде женщины уже была чья-то кровь, а девочка в слезах повторяла, что ее отец убил брата. Вместе с соседями уфимка вернулась к своей квартире, но дверь была заперта изнутри – на стук никто не реагировал. Вызвали полицию, спасателей. Когда последние приехали и вскрыли дверь, то увидели последствия кровавой бойни.
«У порога в луже крови лежал без признаков жизни 13-летний мальчик, в комнате на постели его 7-летний брат. У обоих было ножевое ранение в шею. В ванной комнате – труп их отца», - сообщил жуткие подробности собеседник «Башинформа».
Что сейчас происходит с женщиной и ее дочерью, как они преодолевают произошедший с ними кошмар, помогает ли им в этом кто-нибудь – неизвестно. Также нет сведений, поможет ли кто-нибудь женщине с похоронами. Между тем в пресс-службе мэрии города пояснили, что психологи городских служб готовы всегда оказать всестороннюю психологическую помощь в случае согласия семьи.
КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ
Начальник подразделения по делам несовершеннолетних МВД по РБ Людмила Дерюгина, исходя из почти 20-летнего опыта работы, высказала мнение агентству «Башинформ» по данному инциденту.
«Когда что-то подобное происходит, люди звонят в полицию. Не сказать, что такие инциденты случаются часто, но, к сожалению, я с нечто похожим в своей практике сталкивалась. В Башкирии такие резонансные происшествия, когда дети становятся жертвами конкретно убийства со стороны членов семьи, случаются примерно раз в два года. Опять же, исходя из опыта, в семьях, с которыми мы усиленно работаем, пытаемся предотвратить социально опасное положение, которое там сформировалось, такие резонансные происшествия не случаются», - пояснила она.
По словам Людмилы Дерюгиной, не у всех психика устойчива к происходящим в обществе процессам.
«Человек же не живет в вакууме. Иногда члены семьи невнимательны к психическому состоянию своих близких, не замечают в них перемены. Также порой стыдно вынести сор из избы, пойти за помощью, например, к психологу, к психиатру. Последнего и вовсе боятся, так как можно без водительского удостоверения остаться. А вот культура общения с грамотными психологами отсутствует, - сказала собеседница информагентства. – Между тем со стороны полиции не было оснований вмешиваться в дела этой семьи. Не было поводов. Мы же не можем ко всем приходить и интересоваться, как дела. Такое возможно в сельской местности, где каждый друг друга знает. А в городе, когда люди даже не знают, кто живет в соседней квартире, сложнее. У нас в семьях нет навыка психологической культуры, когда стоит обратить внимание на изменения в состоянии близких. Могу тут только посоветовать смотреть на поведение своих родных, не копить в себе негатив, обращаться за компетентной помощью, формировать здоровое отношение к жизни. Должен быть комплексный подход. Что касается 10-летней девочки, сейчас мама несет за нее ответственность, как законный представитель. И если женщина согласна и хочет, то ей окажут психологическую помощь, у нас есть ресурсы. Ей только надо за ней обратиться».