Планировал бойню? Новые жуткие подробности убийства детей собственным отцом в Уфе

Агентство «Башинформ» выяснило новые жуткие подробности расправы 41-летнего отца над собственными детьми. Напомним, трагедия произошла ночью 3 февраля в квартире жилого дома, расположенного на улице Степана Кувыкина в Уфе. Следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство двух и более лиц, малолетних».

ТРЕВОЖНЫЕ ЗВОНОЧКИ

Информагентство восстановило последовательность событий той ночи по уточненной информации, предоставленной собственным источником в правоохранительных органах.

По предварительным данным, глава семьи уже длительное время пребывал в депрессивном состоянии, его мучила бессонница, он был разочарован тем, как складывается его жизнь. Также были проблемы с работой, его многое не устраивало. Тревожные звоночки уже были, но никто из близких не мог предположить, что до такого дойдет…

«Вечером перед трагедией в доме произошла беседа, темой которой стало отношение к смерти, смысл жизни. Отец задавал детям вопросы… Это уже указывает на то, что он мог планировать дальнейшее развитие событий. Спонтанно ночью не убивают. Ведь не было ссор, конфликта, которые переросли бы в нечто большее. Не было внезапно возникшего умысла, об этом говорят все обстоятельства совершенного убийства. К этой мысли он шел. Что-то уже было, и что-то подтолкнуло, включило рычаг. И человек, скорее всего, не будет предварительно закрывать дверь изнутри. Но не стоит отрицать и изменения в психике, ведь здоровый человек не решится на такое», - сообщил предварительную информацию источник.

По данным собеседника, после вечерней беседы о жизни и смерти семья легла спать. Причем глава семьи разместился в комнате, где спали дочь и старший сын, а мать с младшим ребенком в другой комнате.

«Среди ночи к женщине прибежала ее 10-летняя дочь. Она разбудила маму, сказала, что отец ругается с братом. Женщина забежала в комнату. Увидев ее, мужчина перекинул свою агрессию на жену, стал кричать, и по некоторым данным, душить. Пока доподлинно неизвестно, почему женщина выбежала из квартиры, оставив сыновей с неадекватным человеком в одном помещении, забрала ли с собой дочь или та выбежала за матерью следом. На эти вопросы ответы будут позже», - поделился источник.