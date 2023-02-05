Пожар в бараке, убийство двоих детей, опасная наледь, смертельный прыжок. Резонансные ЧП в Башкирии

Пожар в бараке, восемь пострадавших в ДТП с участием пассажирских автобусов, наезд на мать с дочкой на «зебре» в центре города, убийство двоих детей собственным отцом, упавшая на голову девочки наледь в Стерлитамаке, смертельные столкновения машин на трассах в республике, побег из полицейской машины под иномарку. Все резонансные происшествия минувшей недели - в одном материале информационного агентства «Башинформ».
Неделя началась со смертельного пожара в жилом доме на улице Запотоцкого в Уфе. По информации МЧС по РБ, ночью 30 января загорелся двухэтажный деревянный барак на четыре квартиры. К тушению были привлечены 31 человек личного состава и 8 единиц техники. Всего эвакуировано 18 человек, в том числе из соседних домов.
В ходе разбора места пожара были обнаружены фрагменты тел двух погибших. Прокуратура взяла на контроль переселение жителей сгоревшего барака.
Утром 30 января пассажирский автобус «Лотос» с 10 пассажирами, при повороте с улицы Достоевского на улицу Цюрупы в Уфе допустил столкновение с движущимся по улице Цюрупы пассажирским автобусом «НефАЗ», в котором находилось 15 пассажиров. В результате аварии восемь пассажиров автобуса «Лотос» получили телесные повреждения. Кроме того, автобусом «Лотос» был поврежден особняк Якушевых, являющийся памятником архитектуры и истории регионального значения, сообщили в СУ СКР по РБ.
Сотрудники отдела технического надзора госавтоинспекции УМВД России по Уфе проверили техническое состояние транспортных средств, каких либо неисправностей не обнаружено. Также оба водителя освидетельствованы на состояние опьянения. Результат показал, что они трезвые. Следственный отдел по Советскому району Уфы возбудил уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
В центре Уфы 31 января на улице Ленина произошло ДТП с участием маленького пешехода. По предварительным данным, 40-летняя женщина за рулём машины Opel Antara, следуя по улице Достоевского, при совершении поворота на улицу Ленина, допустила наезд на женщину и ее четырехлетнюю дочь, которые переходили проезжую часть на разрешающий сигнал светофора, проинформировали в УГИБДД по Уфе.
На машине скорой медпомощи пешеходы были доставлены в больницу: женщину выписали, а девочку госпитализировали.
ЖЕСТОКОЕ УБИЙСТВО В МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬЕ
Пожалуй, никого не оставила равнодушным трагедия, которая произошла утром 3 февраля, казалось бы, в благополучной многодетной семье. Мужчина убил двоих сыновей, а затем себя.
Родители с детьми жили в квартире панельной многоэтажки на улице Степана Кувыкина в Уфе. Соседи отзывались о них исключительно с положительной точки зрения. О 41-летнем главе семейства известно, что он работал инженером в крупной компании. На учете у психиатра не состоял. Воспитывал вместе с 33-летней супругой двоих сыновей, 7 и 13 лет, и 10-летнюю дочь. В утро трагедии находился в трезвом состоянии. Известно, что он сначала набросился на одного из сыновей, затем начал душить пришедшую на помощь ребенку жену. Женщине удалось вырваться, и она с дочерью выбежала из квартиры. Стала звать на помощь соседей. В этот момент ее муж закрыл дверь изнутри и расправился с двумя оставшимися в помещении мальчиками, зарезал их, а затем убил себя. Есть версия, что в последнее время у мужчины была депрессия, а также проблемы на работе. По некоторым данным, он якобы написал заявление на увольнение с открытой датой до отпуска.
Следственный отдел по Кировскому району Уфы возбудил уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Уфы по статье «убийство двух и более лиц, малолетних», заявили в региональном СКР.
В Стерлитамаке 3 февраля с крыши жилого дома по ул. Коммунистической на голову 10-летней девочки упала наледь в тот момент, когда она вместе с мамой выходила из пункта доставки товаров, расположенного на первом этаже жилого дома, сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ.
В результате девочка получила черепно-мозговую травму. Медики оценивают ее состояние как тяжелое.
По данному факту возбуждено уголовное дело статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».
Сотрудники отдела МВД России по Гафурийскому району в селе Красноусолький 3 февраля задержали по подозрению в совершении преступления в сфере незаконного оборота наркотиков 35-летнего местного жителя. По информации пресс-службы МВД по РБ, ранее задержанный уже был привлечен к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления и материалы уголовного дела по его обвинению находятся в Гафурийском районном суде.
Когда злоумышленника везли на служебной машине в местный отдел полиции, он открыл пассажирскую дверь и выпрыгнул из авто, попытавшись скрыться. При этом задержанный был сбит встречной машиной марки «Хендай». Пострадавшего доставили в местную больницу, где от полученных травм он скончался. По данному факту проводится проверка.
Утром 4 февраля в Стерлитамакском районе на 151 км автодороги Уфа-Оренбург столкнулись «Лада Приора», под управлением 31-летнего жителя Куюргазинского района, и встречная «Скания», за рулём которой находился 39-летний житель Уфимского района. Затем в грузовик въехал встречный «Ниссан Кашкай». В ДТП водитель отечественного автомобиля скончался от полученных травм.
Ещё одно смертельное столкновение произошло в Абзелиловском районе. Около полудня на 34 км автодороги Аскарово-Альмухаметово-Сибай 39-летний местный житель за рулём Lexus RX, предположительно, на повороте допустил столкновение со встречной машиной «ВАЗ-2114», под управлением 43-летней женщины. В ДТП погибла водитель «ВАЗа».
По двум фактам ДТП проводится проверка, назначено проведение ряда экспертиз.