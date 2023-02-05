Пожар в бараке, убийство двоих детей, опасная наледь, смертельный прыжок. Резонансные ЧП в Башкирии

Пожар в бараке, восемь пострадавших в ДТП с участием пассажирских автобусов, наезд на мать с дочкой на «зебре» в центре города, убийство двоих детей собственным отцом, упавшая на голову девочки наледь в Стерлитамаке, смертельные столкновения машин на трассах в республике, побег из полицейской машины под иномарку. Все резонансные происшествия минувшей недели - в одном материале информационного агентства «Башинформ».

ТЕЛА В БАРАКЕ

Неделя началась со смертельного пожара в жилом доме на улице Запотоцкого в Уфе. По информации МЧС по РБ, ночью 30 января загорелся двухэтажный деревянный барак на четыре квартиры. К тушению были привлечены 31 человек личного состава и 8 единиц техники. Всего эвакуировано 18 человек, в том числе из соседних домов.

В ходе разбора места пожара были обнаружены фрагменты тел двух погибших. Прокуратура взяла на контроль переселение жителей сгоревшего барака.