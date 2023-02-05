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Вчера, 15:31

Задержанный за наркотики житель Башкирии выпрыгнул из полицейской машины прямо под колеса иномарки

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Сотрудники отдела МВД России по Гафурийскому району в селе Красноусолький 3 февраля задержали по подозрению в совершении преступления в сфере незаконного оборота наркотиков 35-летнего местного жителя. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе МВД по РБ, ранее задержанный уже был привлечен к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления и материалы уголовного дела по его обвинению находятся в  Гафурийском районном суде.

Когда злоумышленника везли на служебной машине в местный отдел полиции, он открыл пассажирскую дверь и выпрыгнул из авто, попытавшись скрыться. При этом задержанный был сбит встречной машиной марки «Хендай». Пострадавшего доставили в местную больницу, где от полученных травм он скончался.

Сейчас по данному факту проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего, подчеркнули в ведомстве.

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