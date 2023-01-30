В Уфе в сгоревшем бараке на улице Запотоцкого нашли фрагменты тел двух погибших

По последним данным пресс-службы МЧС по РБ, в ходе разбора места пожара в жилом доме по улице Запотоцкого в Уфе были обнаружены фрагменты тела. Личность погибшего устанавливается.

«Разбор на месте пожара продолжается. Работает следственно-оперативная группа, эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС России. Причина пожара устанавливается», — проинформировали в ведомстве.

UPD: позже выяснилось, что при разборе было найдено тело второго погибшего. Его личность устанавливается.

Как сообщал «Башинформ», пожар в двухэтажном деревянном доме начался сегодня ночью. Было эвакуировано 18 человек, в том числе из близлежащих домов. Прокурор Уфы Сергей Воронов взял под личный контроль переселение жителей сгоревшего барака.