Прокуратура взяла на контроль переселение жителей сгоревшего в Уфе барака

Прокурор Уфы Сергей Воронов взял под личный контроль переселение жителей сгоревшего на улице Запотоцкого двухэтажного барака. По данным пресс-службы надзорного ведомства, он совместно с прокурором Советского района Рафисом Гайнутдиновым выехал на место ЧП.

«Установлен контроль за расселением жителей, которые пострадали от пожара», - подчеркнул Рафис Гайнутдинов.

Как ранее писал «Башинформ», пожар в двухэтажном деревянном доме начался сегодня ночью. Было эвакуировано 18 человек, в том числе из близлежащих домов.