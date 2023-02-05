В ГИБДД Башкирии сообщили подробности ДТП с гибелью водителей «ВАЗ-2114» и «Лады Приоры»

В Башкирии накануне утром в Стерлитамакском районе на 151 км автодороги Уфа-Оренбург столкнулись «Лада Приора», под управлением 31-летнего жителя Куюргазинского района, и встречная «Скания», за рулём которой находился 39-летний житель Уфимского района. Затем в грузовик въехал встречный «Ниссан Кашкай». В ДТП водитель отечественного автомобиля скончался от полученных травм.

Ещё одно смертельное столкновение произошло в Абзелиловском районе. Около полудня на 34 км автодороги Аскарово-Альмухаметово-Сибай 39-летний местный житель за рулём Lexus RX, предположительно, на повороте допустил столкновение со встречной машиной «ВАЗ-2114», под управлением 43-летней женщины. В ДТП погибла водитель «ВАЗа».



Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе ГИБДД по РБ, по двум фактам ДТП проводится проверка, назначено проведение ряда экспертиз.

«Выезд на встречную полосу это опасный и рискованный маневр, связанный со значительным превышением скорости, вследствие чего, при столкновении машин возрастает сила удара и это приводит к самым тяжким последствиям. Поэтому призываю водителей быть внимательными при выезде на полосу встречного движения. Помнить, что необдуманные действия могут стоить жизни вам и другим участникам дорожного движения», — обратился к автовладельцам глава региональной госавтоинспекции Владимир Севастьянов.