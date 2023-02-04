Водитель «Лада Приора» скончался в ДТП с фурой под Стерлитамаком. Смертельная авария произошла сегодня утром на 151 км автодороги Уфа - Оренбург.

По предварительным данным, изначально дорогу не разделили встречные «Лада Приора» под управлением 31-летнего жителя Куюргазинского района и «Скания», за рулём которой находился 39-летний житель Уфимского района. После чего в грузовик наехал встречный «Ниссан Кашкай».

«В результате ДТП водитель отечественного автомобиля от полученных травм скончался. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Подробности уточняются», — сообщили «Башинформу» в ГИБДД по РБ.