Не увидеть пешеходов было невозможно! Появилось видео наезда на женщину с ребенком в центре Уфы

Агентству «Башинформ» в пресс-службе столичной госавтоинспекции предоставили видео момента ДТП в центре Уфы. На записи видно, как пешеходы идут на свой разрешающий сигнал светофора. В этот момент прямо на них выруливает иномарка и сбивает. Не заметить пешеходов было невозможно.
По некоторым данным, женщина-водитель сразу не смогла объяснить, что произошло, при этом она ссылалась на шоковое состояние.
Между тем в пресс-службе минздрава РБ сообщили информагентству о самочувствии пострадавших.
«После ДТП мама и ребёнок были доставлены в городские больницы. После осмотра врачи отпустили женщину домой. Ребёнку в данный момент проводятся необходимые обследования», — сообщили в ведомстве.
Как информировал «Башинформ», по предварительным данным, 40-летняя женщина за рулём машины Opel Antara, следуя по улице Достоевского, при совершении поворота на улицу Ленина, допустила наезд на женщину и ее четырехлетнюю дочь, которые переходили проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. На машине скорой медпомощи пешеходов доставили в больницу.
Напомним, подобная авария, но со смертельным исходом произошла летом 2022 года на улице Авроры. 28-летней местная жительница, управляя автомобилем «Ниссан», при повороте налево с улицы Софьи Перовской на улицу Авроры сбила двух пешеходов, переходивших дорогу по регулируемому переходу на разрешающий сигнал светофора. В аварии 29-летняя женщина и её 4-летний ребенок скончались на месте ДТП от полученных травм. Водитель обвинялась по статье «нарушение правил дорожного движения при управлении автомобилем, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Судебные разбирательства по уголовному делу были прекращены за примирением сторон, но прокуратура добилась того, чтобы дело вновь ушло на рассмотрение в суд.