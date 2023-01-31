Не увидеть пешеходов было невозможно! Появилось видео наезда на женщину с ребенком в центре Уфы

Агентству «Башинформ» в пресс-службе столичной госавтоинспекции предоставили видео момента ДТП в центре Уфы. На записи видно, как пешеходы идут на свой разрешающий сигнал светофора. В этот момент прямо на них выруливает иномарка и сбивает. Не заметить пешеходов было невозможно.

По некоторым данным, женщина-водитель сразу не смогла объяснить, что произошло, при этом она ссылалась на шоковое состояние.

Между тем в пресс-службе минздрава РБ сообщили информагентству о самочувствии пострадавших.

«После ДТП мама и ребёнок были доставлены в городские больницы. После осмотра врачи отпустили женщину домой. Ребёнку в данный момент проводятся необходимые обследования», — сообщили в ведомстве.