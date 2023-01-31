В центре Уфы на улице Ленина сбили мать с ребенком

В центре Уфы 31 января на улице Ленина произошло ДТП с участием маленького пешехода. По предварительным данным, 40-летняя женщина за рулём машины Opel Antara, следуя по улице Достоевского, при совершении поворота на улицу Ленина, допустила наезд на женщину и ее четырехлетнюю дочь, которые переходили проезжую часть на разрешающий сигнал светофора.



На машине скорой медпомощи пешеходы доставлены в больницу. Сотрудники госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщили «Башинформу» в пресс-службе ведомства.