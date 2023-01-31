Новости Башкортостана и Уфы
69.59
+0.26
75.78
+0.37
83.79
-0.71
-7 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Происшествия
Вчера, 13:20

В центре Уфы на улице Ленина сбили мать с ребенком

ГИБДД по Уфе
Фото:ГИБДД по Уфе

В центре Уфы 31 января на улице Ленина произошло ДТП с участием маленького пешехода. По предварительным данным, 40-летняя женщина за рулём машины Opel Antara, следуя по улице Достоевского, при совершении поворота на улицу Ленина, допустила наезд на женщину и ее четырехлетнюю дочь, которые переходили проезжую часть на разрешающий сигнал светофора.

На машине скорой медпомощи пешеходы доставлены в больницу. Сотрудники госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщили «Башинформу» в пресс-службе ведомства.

ГИБДД по Уфе
Фото:ГИБДД по Уфе
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Как правильно сослаться на сообщение ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика