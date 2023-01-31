В Уфе возбуждено уголовное дело по факту ДТП с двумя пассажирскими автобусами

Следственный отдел по Советскому району Уфы возбудил уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». По данным пресс-службы СУ СКР по РБ, утром 30 января пассажирский автобус «Лотос» с 10 пассажирами, при повороте с улицы Достоевского на улицу Цюрупы допустил столкновение с движущимся по улице Цюрупы пассажирским автобусом «НефАЗ», в котором находилось 15 пассажиров. В результате ДТП восемь пассажиров автобуса «Лотос» получили телесные повреждения. Кроме того, автобусом «Лотос» был поврежден особняк Якушевых, являющийся памятником архитектуры и истории регионального значения.

«Проводится комплекс следственных действий, допрашиваются очевидцы и пострадавшие, планируется проведение судебно-медицинских и автотехнических экспертиз, истребуется необходимая документация из организаций, осуществлявших перевозку пассажиров. В ходе расследования действиям водителей и других работников компаний-перевозчиков будет дана правовая оценка на предмет соответствия оказываемых услуг установленным законом требованиям и нормам безопасности при осуществлении данного вида деятельности», — сообщили «Башинформу» в ведомстве.

Расследование уголовного дела находится на контроле в следственном управлении республики.

Информагентству «Башинформ» собственный источник в медицинской сфере сообщил, кто именно пострадал в аварии и какие травмы были получены пассажирами. Выяснилось, что в автобусе марки «Лотос» в основном ехали студенты и пенсионеры. Большинство пострадавших обратилось за медпомощью в ближайший травмпункт №5, но некоторых увезли в больницу скорой медпомощи (БСМП), а также в больницы №13 и №8.