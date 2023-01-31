Александр Бастрыкин взял на контроль ход проверки по факту ДТП с пассажирскими автобусами в Уфе

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль ход проверки по факту аварии с двумя пассажирскими автобусами, в которой пострадали люди и поврежден памятник архитектуры.

Как ранее сообщал «Башинформ», накануне на пересечении улиц Достоевского и Цюрупы произошло столкновение автобусов «НефАЗ» с 15 пассажирами и «Лотос», перевозившего 10 человек. Одно из транспортных средств врезалось здание, являющееся памятником архитектуры, в дом Якушевых. В результате ДТП пассажиры автобусов получили телесные повреждения.

Глава Следственного комитета дал поручение и. о. руководителя СУ СКР по Башкирии Игорю Пашнину доложить об установленных в ходе проверки обстоятельствах.