В центре Уфы пассажирский автобус врезался в дом Якушевых

В центре Уфы 30 января пассажирский автобус врезался в дом № 86 по улице Цюрупы. Об этом «Башинформу» сообщил очевидец. Известно, что это дом Якушевых, он признан памятником архитектуры и истории регионального значения. Сейчас в нем расположено управление по государственной охране объектов культурного наследия РБ.

На место происшествия прибыли сотрудники ДПС, скорой помощи.

«По предварительным данным, автобус частного перевозчика продолжал движение на запрещающий сигнал светофора, а автобус „Башавтотранса“ пытался уйти от столкновения, но оно все же произошло. Как автобусы отъедут, будем делать оценку причиненного ущерба зданию, предварительно, фундаментное основание не повреждено, но декоративная часть повредилась. Будем восстанавливать, для этого нужно будет разработать научно-проектную документацию, провести экспертизу. По идее, это все должно быть восстановлено за счет виновника ДТП», — рассказал «Башинформу» и. о. руководителя Башкультнаследия Салават Кулбахтин.

Предварительно, пострадавшие есть, они получили повреждения в виде ушибов и царапин. На месте работают медики, они оказывают им необходимую помощь.

В пресс-службе ГИБДД по РБ прокомментировали ДТП с автобусами.

«Предварительно, на пересечении улиц Цюрупы и Достоевского столкнулись два пассажирских автобуса „Лотос“ и „НефАЗ“ с последующим наездом одного из них в здание. В результате ДТП одного из пассажиров для оказания медицинской помощи доставили в больницу. Подробности уточняются», — сообщили в ведомстве.