Новости Башкортостана и Уфы
69.34
0
75.41
0
87.49
+0.83
-13 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Происшествия
Сегодня, 11:51

В центре Уфы пассажирский автобус врезался в дом Якушевых

очевидец для ИА «Башинформ»
Фото:очевидец для ИА «Башинформ»

В центре Уфы 30 января пассажирский автобус врезался в дом № 86 по улице Цюрупы. Об этом «Башинформу» сообщил очевидец. Известно, что это дом Якушевых, он признан памятником архитектуры и истории регионального значения. Сейчас в нем расположено управление по государственной охране объектов культурного наследия РБ.

На место происшествия прибыли сотрудники ДПС, скорой помощи.

«По предварительным данным, автобус частного перевозчика продолжал движение на запрещающий сигнал светофора, а автобус „Башавтотранса“ пытался уйти от столкновения, но оно все же произошло. Как автобусы отъедут, будем делать оценку причиненного ущерба зданию, предварительно, фундаментное основание не повреждено, но декоративная часть повредилась. Будем восстанавливать, для этого нужно будет разработать научно-проектную документацию, провести экспертизу. По идее, это все должно быть восстановлено за счет виновника ДТП», — рассказал «Башинформу» и. о. руководителя Башкультнаследия Салават Кулбахтин.

Предварительно, пострадавшие есть, они получили повреждения в виде ушибов и царапин. На месте работают медики, они оказывают им необходимую помощь.

В пресс-службе ГИБДД по РБ прокомментировали ДТП с автобусами.

«Предварительно, на пересечении улиц Цюрупы и Достоевского столкнулись два пассажирских автобуса „Лотос“ и „НефАЗ“ с последующим наездом одного из них в здание. В результате ДТП одного из пассажиров для оказания медицинской помощи доставили в больницу. Подробности уточняются», — сообщили в ведомстве.

камера Уфанет
очевидец для ИА «Башинформ»
очевидец для ИА «Башинформ»
камера Уфанет
очевидец для ИА «Башинформ»
очевидец для ИА «Башинформ»
Фото:камера Уфанет
Автор:Дарья Субботина
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Как правильно сослаться на сообщение ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика