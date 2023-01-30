В «Башавтотрансе» сообщили, как произошло ДТП с двумя автобусами в центре Уфы

В пресс-службе «Башавтотранса» агентству «Башинформ» сообщили, как произошло ДТП с двумя автобусами в центре Уфы.

По предварительным данным госперевозчика, 30 января в 11.27 водитель автобуса «Лотос» (маршрут № 167), следуя по улице Достоевского со стороны улицы Ленина, в нарушение требований п. п. 6.1, 6.2, 6.13 выехал на перекрёсток улиц Достоевского-Цюрупы на запрещающий красный сигнал светофора. При совершении левого поворота с ул. Достоевского на ул. Цюрупы совершил столкновение с автобусом «НефАЗ» (маршрут № 75 «Телецентр - ТСК Парус»), который следовал по ул. Цюрупы со стороны ул. Кирова в направлении ул. Революционной. Последний выехал на перекресток на разрешающий зелёный сигнал светофора.

Автобус «Лотос» врезался в особняк Якушевых, признанный объектом культурного наследия.

«В результате ДТП пассажир автобуса „Лотос“ получил телесные повреждения в виде ушиба мягких тканей головы и для оказания медицинской помощи доставлен в больницу Уфы. ДТП оформлено сотрудниками ГИБДД. Присутствующие на месте ДТП свидетели происшествия указывают, что автобус „Лотос“ выехал на перекрёсток на красный сигнал светофора», — прокомментировали в «Башавтотрансе».

Между тем, по информации местных телеграм-каналов, видеорегистраторы двух автобусов также зафиксировали момент ДТП, и якобы «Лотос» выехал на перекрёсток на мигающий жёлтый сигнал светофора.

Как информировал «Башинформ», камера компании «Уфанет» засняла момент аварии. На записи видно, как от удара о здание пассажир автобуса едва не выпал из разбитого окна.

Прокуратура Уфы организовала проверку в связи с ДТП на пересечении ул. Цюрупы и Достоевского в Уфе. По предварительным данным, двоим пассажирам потребовалась медицинская помощь.

«Будем делать оценку причиненного ущерба зданию, предварительно, фундаментное основание не повреждено, но декоративная часть повредилась. Будем восстанавливать, для этого нужно будет разработать научно-проектную документацию, провести экспертизу. По идее, это все должно быть восстановлено за счет виновника ДТП», — рассказал ранее «Башинформу» и. о. руководителя Башкультнаследия Салават Кулбахтин.