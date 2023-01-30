От удара пассажир вывалился из разбитого окна: видео и подробности ДТП с автобусами в центре Уфы

В центре Уфы утром 30 января произошло ДТП с пассажирскими автобусами. Камера компании «Уфанет» засняла момент аварии, информирует телеканал UTV в своем телеграм-канале. На записи видно, как по улице Цюрупы едет автобус «НефАЗ». По другой полосе дороги рядом с ним едет еще один пассажирский транспорт. В то же время к перекрестку подъезжает автобус, обслуживающий маршрут № 167. На перекрестке он начал поворачивать на улицу Цюрупы — в это же время в его заднюю часть врезается автобус. От удара транспорт марки «Лотос» въезжает в особняк Якушевых, признанный объектом культурного наследия.

Известно, что дом Якушевых признан памятником архитектуры и истории регионального значения. Сейчас в нем расположено управление по государственной охране объектов культурного наследия РБ.

«Как автобусы отъедут, будем делать оценку причиненного ущерба зданию, предварительно, фундаментное основание не повреждено, но декоративная часть повредилась. Будем восстанавливать, для этого нужно будет разработать научно-проектную документацию, провести экспертизу. По идее, это все должно быть восстановлено за счет виновника ДТП», — рассказал ранее «Башинформу» и. о. руководителя Башкультнаследия Салават Кулбахтин.

Между тем, прокуратура Уфы организовала проверку в связи с ДТП на пересечении ул. Цюрупы и Достоевского в Уфе. По предварительным данным, двоим пассажирам потребовалась медицинская помощь.

«На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выехали прокуроры Уфы Сергей Воронов и Советского района Рафис Гайнутдинов. Надзорное ведомство контролирует установление всех обстоятельств случившегося, проверит работу организаций-перевозчиков в части обеспечения требований безопасности при осуществлении пассажирских перевозок и эксплуатации транспортных средств, а также уполномоченных органов, ответственных за содержание транспортной инфраструктуры города. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры РБ.