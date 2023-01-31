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В Уфе в ДТП с участием пассажирских автобусов пострадали 8 человек - студенты и пенсионерки

очевидец для ИА «Башинформ»
Фото:очевидец для ИА «Башинформ»

В центре Уфы накануне утром произошло ДТП с участием пассажирских автобусов. Информагентству «Башинформ» собственный источник в медицинской сфере сообщил, кто именно пострадал в аварии и какие травмы были получены пассажирами.

Выяснилось, что в автобусе марки «Лотос» в основном ехали студенты и пенсионеры. Большинство пострадавших обратилось за медпомощью в ближайший травмпункт №5, но некоторых увезли в больницу скорой медпомощи (БСМП), а также в больницы №13 и №8. По предварительным данным, 18-летняя первокурсница медвуза получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга. Ее доставили в БСМП, осмотрели, назначили лечение и отпустили.

19-летний второкурсник педвуза с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом мягких тканей головы обратился в травмпункт №5. Здесь же оказали помощь и 20-летней второкурснице медвуза, девушка в ДТП получила ссадину левой кисти; 64-летней женщине диагностировали ушиб, ссадины правого коленного сустава; еще одной 64-летней пассажирке – черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей головы, ссадину правой кисти; 72-летней пострадавшей - закрытый перелом грудины.

61-летняя женщина в больницу №13 поступила с диагнозом ушиб мягких тканей области правого локтевого сустава.

В травмпункт при больнице №8 с черепно-мозговой травмой, сотрясением и ушибом мягких тканей головы был доставлен 18-летний студент второго курса Уральского политехнического колледжа.

Всем пострадавшим была оказана необходимая медпомощь, назначено дальнейшее лечение.

Как информировал «Башинформ», руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль ход проверки по факту аварии с двумя пассажирскими автобусами, в которой пострадали люди и поврежден памятник архитектуры.

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