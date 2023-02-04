Девочка в тяжелом состоянии: в Башкирии возбудили уголовное дело по факту падения наледи на ребенка

Стало известно о состоянии десятилетней девочки, на которую упала наледь с крыши пятиэтажки. Инцидент произошел 3 февраля в городе Стерлитамаке.

Девочка вместе с мамой вышла из пункта доставки товаров, расположенного на первом этаже жилого дома. В этот момент на нее обрушилась глыба льда с крыши. В результате девочка получила черепно-мозговую травму. В настоящее время медики оценивают ее состояние как тяжелое, сообщили в пресс-службе СКР.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Проводится комплекс первоначальных следственных действий, допрашиваются очевидцы трагедии и работники управляющей компании.

В ходе расследования действиям сотрудников, ответственных за организацию и выполнение своевременной очистки кровли зданий от наледи и снежных масс, будет дана правовая оценка.

Ранее «Башинформ» сообщал, что произошедшее в Стерлитамаке находится на контроле прокуратуры города.