Коронавирус в Башкирии: Новый рекорд по зараженным; заболел бывший и.о. мэра Уфы

В Башкирии установлен новый рекорд по числу заболевших коронавирусной инфекцией и продлены ограничения.

Борьба с COVID-19: что еще произошло за минувшие сутки в республике.

Заболел бывший и.о. мэра Уфы. На 1 декабря в Башкирии выявлено 14 406 человек с коронавирусом. За сутки добавилось 142 заболевших – это максимальный прирост с начала пандемии. Из них 42 выявлено в Уфе, 19 – в Бакалинском районе, 15 – в Туймазинском, 12 – в Салавате, следует из данных Минздрава РБ. Коронавирус обнаружили у и.о. мэра Уфы Радмила Муслимова, 30 ноября он сложил с себя эти полномочия по состоянию здоровья. Сейчас в больницах республики проходят лечение 542 пациента. Число больных в тяжелом состоянии выросло до 40, на ИВЛ — 14. На амбулаторном лечении находятся 1 772 инфицированных. Выписано за сутки 87 человек, всего выздоровели 12 009. Стабильно высоким остается и число случаев внебольничной пневмонии — за сутки выявлено еще 406 больных.

Новой жертве ковида было всего 52 года. В Башкирии 83-м в списке скончавшихся от коронавируса стал житель Уфы. Помимо осложнений от COVID-19, он имел сопутствующие заболевания: атеросклероз аорты, гипертоническую болезнь, дистрофию паренхиматозных органов, сообщили в республиканском Минздраве.

В России за сутки умерло рекордное количество зараженных коронавирусом — 569 человек, это максимум с начала пандемии и на 201 человека больше, чем накануне — 368 (54,62%). Общее число скончавшихся достигло 40 464, зараженных — 2 322 056 человек.

Самый точный способ выявления коронавируса — ПЦР-тест. Об этом заявил врач из «красной зоны» 22-й больницы Уфы Рустем Габидуллин. «ПЦР-тест — мазок из зева и носа, то есть мы находим частицу самого вируса, а значит, обнаруживаем сам вирус», — пояснил он, отметив, что другой альтернативы пока нет. Хотя в аптеках начинают продаваться экспресс-тесты, с помощью них исследуется наличие антител в организме — иммуноглобулинов G и M, которые образуются после того, как человек переболеет инфекцией. Однако по нему «мы не можем сказать, на каком уровне находится человек – болеет ли он сейчас или переболел раньше», пояснил Рустем Габидуллин. Также, по его словам, «нет никакой гарантии, что переболевший ковидом не заразится вновь». «Были случаи, что пациенты перенесли ковид либо пневмонию в мае-июне и к нам поступили повторно с более серьезным поражением», — рассказал медик.

Построили за 50 дней. Как и было запланировано ранее, 1 декабря в Стерлитамаке завершили строительство нового инфекционного центра. Объект возведен в рекордно короткие сроки — за 50 дней, отметил премьер-министр Правительства Башкирии Андрей Назаров. «Теперь можно сказать, что традиционные методы — когда больницы, школы, детсады и другие соцобъекты строятся по 3-4 года — это уже архаика, и мы должны от нее отходить. 50 дней — это ровно столько, сколько занимают физические работы. Можно сказать, что все остальное — это бумажная возня», — сказал Назаров. Сейчас там идет замывка помещений и установка медоборудования, запущен процесс подготовки медперсонала. Первых пациентов в ковид-госпитале планируют принять через 10 дней. Ранее, в мае, за 55 дней возвели инфекционный центр в Уфимском районе.

По 31 декабря продлили в Башкирии режим самоизоляции для людей старше 65 лет, ковид-больных и контактных с ними, а также для хронически больных. Такие изменения в указ о повышенной готовности внес Глава РБ Радий Хабиров. Он также поручил усилить проверки соблюдения масочного режима и самоизоляции гражданами 65+.

Как в Уфе бывшие ковид-больные проходят реабилитацию и где больные коронавирусом могут лечить зубы – здесь﻿ и здесь﻿.