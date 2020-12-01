Новым исполняющим обязанности мэра Уфы назначен Рустем Газизов
Новым исполняющим обязанности мэра Уфы стал Рустем Газизов, ранее курирующий вопросы кадров, спорта, гражданского общества и молодежи в должности заместителя администрации города.
Об этом агентству "Башинформ" сообщил начальник пресс-службы уфимской администрации Марсель Байдавлетов.
Решение было принято накануне вечером на внеочередном заседании Горсовета, прошедшем методом телефонного опроса. Известно, что ранее исполняющий обязанности главы города Радмил Муслимов сложил с себя полномочия по состоянию здоровья, как было объявлено депутатам, у него обнаружен коронавирус. Он был назначен и.о. главы администрации Уфы 2 ноября.