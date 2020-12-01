Новым исполняющим обязанности мэра Уфы назначен Рустем Газизов

Решение было принято накануне вечером на внеочередном заседании Горсовета, прошедшем методом телефонного опроса. Известно, что ранее исполняющий обязанности главы города Радмил Муслимов сложил с себя полномочия по состоянию здоровья, как было объявлено депутатам, у него обнаружен коронавирус. Он был назначен и.о. главы администрации Уфы 2 ноября.

Новым исполняющим обязанности мэра Уфы стал Рустем Газизов, ранее курирующий вопросы кадров, спорта, гражданского общества и молодежи в должности заместителя администрации города.

ИА «Башинформ»

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