Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 76.19 ↑

EUR 91.20 ↓

1 декабря Вторник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Новым исполняющим обязанности мэра Уфы назначен Рустем Газизов

ПОЛИТИКА

Новым исполняющим обязанности мэра Уфы стал Рустем Газизов, ранее курирующий вопросы кадров, спорта, гражданского общества и молодежи в должности заместителя администрации города.

Об этом агентству "Башинформ" сообщил начальник пресс-службы уфимской администрации Марсель Байдавлетов.

Решение было принято накануне вечером на внеочередном заседании Горсовета, прошедшем методом телефонного опроса. Известно, что ранее исполняющий обязанности главы города Радмил Муслимов сложил с себя полномочия по состоянию здоровья, как было объявлено депутатам, у него обнаружен коронавирус. Он был назначен и.о. главы администрации Уфы 2 ноября.

ИА «Башинформ»
Теги: мэрия Уфы, горсовет
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
COVID-19 вызывает нарушение памяти и концентрации внимания
Россияне, перенёсшие новую коронавирусную инфекцию, стали чаще жаловаться на нарушения памяти и концентрации внимания. Такие пациенты начали появляться о
О возбуждении исполнительного производства будут сообщать госуслуги
Пользователей портала госуслуг будут своевременно информировать о возбуждении исполнительного производства. Постановление об этом подписал﻿ Председател
Нефтекамский «Торос» взял реванш у «Ростова» в чемпионате ВХЛ
Нефтекамский хоккейный клуб «Торос» поквитался с «Ростовом» в гостях за домашнее поражение. Уже через пять минут после стартового свистка подопечные Вале
Даниил Квят попал в страшную аварию во время гонки «Формулы-1» на Гран-при Бахрейна
Пилот команды «Альфа Таури» и уроженец Уфы Даниил Квят попал в серьезную аварию на Гран-при Бахрейна «Формулы-1». На первом круге гонки пилот команды Haa
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть