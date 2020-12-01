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В Минздраве Башкирии рассказали, где больные коронавирусом могут лечить зубы

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Минздраве Башкирии рассказали, где больные коронавирусом могут лечить зубы Фото: Олег Яровиков

В Минздраве Башкирии рассказали, где больные коронавирусом могут лечить зубы Как сообщил глава ведомства Максим Забелин, прием пациентов с подтвержденным COVID-19 ведется на безе республиканской стоматологической поликлиники, а также в других крупных медучреждениях.

﻿«Там есть отдельные входы, отдельные кабинеты, специалисты работают в средствах индивидуальной защиты. Также есть возможность вызова врача — стоматолога на дом с необходимым оборудованием. Как правило, такие вызовы осуществляются к маломобильным пациентам. Если пациент находится на госпитализации в медицинской организации, то есть выездная стоматологическая служба, которая может произвести все необходимые лечебно-диагностические мероприятия по купированию острой зубной боли», — сказал министр.

ИА «Башинформ»
Теги: стоматологическая помощь
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