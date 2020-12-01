Фото: ИА «Башинформ» Уфимский врач назвал самый эффективный способ выявления коронавируса Фото: ИА «Башинформ»

Врач из «красной зоны» уфимской больницы скорой медпомощи №22 Рустем Габидуллин назвал самый эффективный способ выявления коронавируса. По его словам, на сегодняшний день ПЦР-тест – это наиболее точный метод выявления COVID-19.

«Смотря какие цели преследуем. Все же наиболее эффективный способ – это ПЦР-тест — мазок из зева и носа, то есть мы находим частицу самого вируса, а значит, обнаруживаем сам вирус. Есть еще метод определения антител или по-другому ИФА, показывает наличие антител, иммунитета именно к этому вирусу. Он может указывать на то, что человек болеет прямо сейчас или переболел. Но наиболее точный метод выявления ковида – это ПЦР, другой альтернативы пока нет. Это не совсем приятная процедура, но лучше один раз потерпеть, чтобы у вас взяли биоматериал качественно. Правильный забор играет очень важную роль, поэтому медики проходят специальный инструктаж», — сказал собеседник.

В аптеках регионов страны также начинают продаваться экспресс-тесты. По словам Рустема Габидуллина, в Башкирии они тоже есть. С их помощью исследуется наличие антител в организме — иммуноглобулины G и M — белки, которые образуются после того, как человек переболеет инфекцией.

«Минус исследования на антитела в том, что оно показывает, есть они или нет – качественный показатель. То есть мы не можем сказать, на каком уровне находится человек – болеет ли он сейчас или переболел раньше. Экспресс-тест показывает, есть антитела или нет. Если они есть, то в этом случае человеку нужно пройти более детальное исследование, сдать анализ на ПЦР или на количественный уровень антител», — пояснил Рустем Габидуллин.

Между тем, врач все же рекомендует делать исследования в специализированных медицинских учреждениях.

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