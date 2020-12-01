Фото: Олег Яровиков Коронавирус «аукается» еще долго: как в Уфе бывшие ковид-больные проходят реабилитацию Фото: Олег Яровиков

Новая коронавирусная инфекция настолько коварна и непредсказуема, что до полного выздоровления и прекрасного самочувствия, как «до» заболевания, проходит много времени. Как признаются медики, у некоторых бывших «ковидных» уходят месяцы на восстановление. И это не просто лежать на кровати, пить таблетки и делать уколы. Это четкая, сложная работа и, в какой-то степени, преодоление себя.

Третью, последнюю стадию реабилитации некоторые уфимцы и иногородние проходят в Республиканском врачебно-физкультурном диспансере (РВФД). Две недели тренировок, углекислых ванн, медикаментозного лечения и, конечно же, фиточаи – лишь малая часть того, что получают пациенты, перенёсшие COVID-19.

Каждые три дня — новый заболевший член семьи

Две сестры из села Раевский Людмила Яблонская и Татьяна Аносова заразились по очереди. Правда, «нулевого» в своей семье женщины так и не нашли.

«Сначала мой супруг заболел, потом я, затем наша мама-бабушка, затем сестра и ее муж, — рассказывает Людмила. – И у каждого симптомы проявлялись спустя три дня. – Температура лично у меня держалась 15 дней и начиналось все с безобидных 37,5 и доросло до 39. Парацетамол помогал на несколько часов. Повышенное потоотделение, слабость, головная боль, резь в глазах и ломота в суставах».

Когда домашнее лечение назначенными антибиотиками, обильное питье, витамины C и D глобально не меняли состояние сестёр, их отправили в Стерлитамак на КТ. Итог – 15% поражения легких. Было принято решение о госпитализации в инфекционное отделение районной больницы. Татьяна перенесла вирусную пневмонию с подозрением на коронавирус гораздо сложнее.

«Сил и желания подняться с кровати просто не было. Но мы выкарабкались», — вспоминает Татьяна со слезами на глазах.

Уже месяц, как сестёр выписали с выздоровлением, а борьба с последствиями COVID-19 длиться по сей день. Одышка, боли в суставах продолжаются. К примеру, у 53-летней Людмилы начались проблемы с сердцем. Участковый терапевт выписала женщинам из Альшеевского района направление на третий этап реабилитации в РВФД. Самое любимое у Людмилы и Татьяны – это дыхательная гимнастика по специальной методике. Сёстры занимают место в первом ряду и с пристальным вниманием выполняют рекомендации тренера-инструктора.

«Боюсь заразиться второй раз»

Еще один бывший пациент с коронавирусом — Лилия Низаметдинова. 53-летняя уфимка приехала в госпиталь в Зубово вместе с супругом-вахтовиком, который «подхватил» коронавирус на севере.

«Мне было жалко всех: и врачей, и медсестёр, и себя. Часто плакала,- говорит Лилия. – Примечательно, что я приехала с чистыми лёгкими и за четыре дня у меня выявили поражение на уровне 20%».

Девять дней лечения в госпитале и продолжительная борьба с коронавирусом дома. По словам жительницы Уфы, болезнь проходит волнообразно. Один день нормальное самочувствие, на второй – не можешь подняться с кровати.

«Самое интересное, что такое состояние наблюдается и сегодня, хотя отрицательный анализ был еще в конце сентября, — признается Лилия Низаметдинова. – Я очень сильно боялась, что будут осложнения на печень, так как я перенесла все виды гепатита. Благо, реабилитацию в центре назначили».

В Республиканском врачебно-физкультурном диспансере Лилия проходит процедуры углекислых ванн (улучшает работу сердечно-сосудистой системы), СМТ-терапию [метод локального воздействия переменным электрическим током – ред.] и фитотерапию.

«Я устроилась почтальоном и разношу только письма, хотя предлагали возглавить отделение. Но я боюсь заразиться второй раз, поэтому избегаю контактов с людьми», — говорит женщина.

Лилия Низаметдинова считает, что уже настало время открыть в республике специальный центр для реабилитации ковид-больных, так как с последствиями болезни обществу придётся жить еще долго.

Домашнее задание – обязательно!

Как объяснил агентству «Башинформ» заведующий организационно-методическим отделом РВФД Юнир Душамбаев, сегодня у них на реабилитации находится 18 бывших пациентов с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией.

«Неважно, проходили они лечение дома или в госпитале. Всех берём по программе обязательного медицинского страхования и после двухнедельного карантина по выздоровлению», — объяснил медик.

Программа реабилитации для каждого пациента подбирается индивидуально. Чаще всего в диспансер приходят люди с одышкой, слабостью, фиброзом [разрастание соединительной ткани с появлением рубцовых изменений в различных органах, возникающее, как правило, в результате хронического воспаления – ред.]. Многим на выходные дают домашнее задание в виде самостоятельной дыхательной гимнастики.

«Люди разные и всем одно и то же не назначишь. Допустим, для онкобольных физиотерапия и магнит уже не подходят», — говорит врач.

Лечебная физкультура и другие виды услуг, которые проходят пациенты, перенёсшие COVID-19 в Республиканском врачебно-физкультурном диспансере – это третий этап реабилитации. Первый и второй назначаются в круглосуточных стационарах попутно с лечением в ковид-госпиталях.