В Стерлитамаке за 50 дней достроен новый ковид–госпиталь

Фото: https://web.facebook.com/agnazarov







Фото: https://web.facebook.com/agnazarov

В Стерлитамаке сегодня, 1 декабря, как и было запланировано ранее, завершено строительство нового клинического инфекционного центра. Об этом сообщил премьер-министр Правительства Башкортостана Андрей Назаров, отметив что объект возведен в рекордно короткие сроки — за 50 дней.

Все строительно-монтажные работы завершены. Сейчас здесь идет замывка помещений и установка медицинского оборудования. Также запущен процесс подготовки медперсонала.

Первых пациентов планируется начать принимать через 10 дней.

Андрей Назаров также отметил, что республиканский опыт быстрого возведения соцобъектов продолжают перенимать другие регионы РФ. К настоящему моменту уже 15 субъектов в той или иной мере использовали наработки башкорстостанских строителей. Завтра на стройку приезжает делегация Ульяновской области. Проект инфекционного центра признан лучшим на федеральном уровне.

﻿«Это, конечно, приятно, но главное здесь не в этом. Не в эмоциях дело. Главное заключается в тех новых подходах к госрегулированию, которые мы опробовали. И вот это всеобщее признание ещё раз подтверждает то, что подходы эти прошли испытание, а значит — мы можем расширять практику их использования. Применять в других сферах. Теперь можно сказать, что традиционные методы — когда больницы, школы, детсады и другие соцобъекты строятся по 3-4 года — это уже архаика, и мы должны от нее отходить. 50 дней — это ровно столько, сколько занимают физические работы. Можно сказать, что все остальное — это бумажная возня. Волокита. Я не говорю, что она не нужна. Я говорю о том, что ее можно ужать по времени. Ок, не до 50 дней: 50 — это экстрим, когда любая проблема рассматривается без всякой очереди, даже ночью. Понятно, что когда работаешь не в авральном, а в нормальном режиме, там все равно будет какая-то очерёдность и, значит, вопросы будут двигаться чуть медленнее. Но не 3-4 года ведь, в любом случае».

На строительство инфекционного центра в Стерлитамаке из бюджета Башкортостана были выделены 2,19 млрд рублей. В состав центра войдут: акушерско-гинекологический блок, операционное отделение, центральное стерилизационное отделение, приемно-диагностическое, бактериологическая лаборатория, аптека. Общая мощность госпиталя – 60 боксов круглосуточного пребывания и 14 реанимационных боксов. Количество коек в штатном режиме работы – 120. Дополнительно могут быть размещены 260 коек, а при режиме ЧС возможно развертывание до 312 коек со 100% подключением кислорода.

Напомним, в мае после 55 дней строительства был сдан в эксплуатацию инфекционный центр в Уфимском районе, сообщал «Башинформ».