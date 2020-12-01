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Врач-реаниматолог: «Нет никакой гарантии, что переболевший ковидом не заразится вновь»

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

Врач-реаниматолог: «Нет никакой гарантии, что переболевший ковидом не заразится вновь» Фото: Ксения Калинина

Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Больницы скорой медицинской помощи №22 Рустем Габидуллин, работающий в условиях ковид-госпиталя в «красной зоне» с тяжелыми пациентами, в беседе с журналистом агентства «Башинформ» сообщил, что тяжело переболевшие ковидом пациенты могут вновь оказаться в реанимации.

«Мы наблюдаем повторные поступления наших пациентов. Были случаи, что пациенты перенесли ковид либо пневмонию в мае-июне и к нам поступили повторно с более серьезным поражением. Поэтому то, что человек переболел ранее, не дает никакой гарантии, что он больше не заболеет. Человек может переболеть и через месяц у него уровень антител – защитных белков может быть на нуле, поэтому и риск поражения повторно очень высокий. Встречаются случаи, когда заболевший вроде бы через две-три недели поправился, встал на ноги, но тут начинается повторная вирусная атака, его накрывает цитокиновый шторм – пациент поступает в клинику с более тяжелым поражением легких, в тяжелом состоянии», — рассказал медик.

По его словам, у каждого человека состояние иммунной системы индивидуальное, поэтому сложно сказать, кому бояться, а кому не бояться этого вируса.

«У одного человека может стойкий иммунитет держаться в течение двух-трех месяцев. Мы у амбулаторных пациентов и коллег, которые переболели, регулярно берем анализы. Есть те, кто переболел в июле-июне, у них стойкий хороший иммунитет, крайне высокий уровень защитных антител. А бывает, что буквально человек переболел, выписался, а через неделю у него уровень антител практически минимален – такой человек легко может заболеть повторно», — пояснил врач.

Читайте подробное интервью «Башинформа» с врачом-реаниматологом, спасающим тяжелых COVID-пациентов в Уфе, по ссылке.

Ксения Калинина
Теги: медицина, коронавирус
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