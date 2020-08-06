Коронавирус в Башкирии: Вспышка еще на одном заводе; наказали врача РКБ; дети с COVID-19

В Башкирии врача-эпидемиолога из РКБ имени Куватова наказали за нарушения во время пандемии коронавируса.

Борьба с COVID-19: что еще произошло за минувшие сутки в республике.

Вирус пошел на спад? По данным на 5 августа, в Башкирии насчитывается 6 920 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки число больных COVID-19 увеличилось на 34 человека. 3 и 4 августа суточный прирост зараженных составлял 36 и 35 случаев соответственно. Шесть пациентов находятся в тяжелом состоянии, 11 — на ИВЛ. Всего выздоровели 5 315 человек, 15 из них — за минувшие сутки, информировал «Башинформ». Новых случаев смерти от COVID-19 не зарегистрировано, с начала эпидемии в Башкирии скончались 23 человека.

Вспышка COVID-19 еще на одном заводе. Также 5 августа «Башинформ» передал, что у семи сотрудников завода Lasselsberger Ceramics в Уфе выявлен коронавирус. По словам представителя республиканского Роспотребнадзора, информация об инфицированных поступила в ведомство 28 июля. Сотрудники завода отстранены от работы, на предприятии начато эпидрасследование. Ранее в республике очаги заболеваемости коронавирусной инфекцией были зарегистрированы на УМПО, БСК﻿, «НефАЗе». 28 июля стало известно, что за появление на предприятии очага CОVID-19 руководство УМПО штрафовано на 200 тысяч рублей.

Как башкирские врачи помогают бороться с COVID-19 в Киргизии. 22 июля, по поручению Правительства России, 42 медработника Башкирии во главе с замминистра здравоохранения РБ Евгением Кустовым направились в Киргизию для оказания помощи местным специалистам в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Как узнал «Башинформ», башкирские врачи, имеющие опыт в лечении пациентов с коронавирусом, разделились на группы и отправились в разные части Киргизии. В итоге за неделю каждой группе удалось посетить по 2-5 районов Кыргызстана, в которых находятся ковид-госпитали. Медики осмотрели больных, настроили аппараты ИВЛ, дали рекомендации по транспортировке тяжелых пациентов, провели мастер-классы. Некоторых медиков Башкортостана главы районов уже отметили благодарственными письмами.

Нашли виновного в РКБ. Тем временем Октябрьский районный суд Уфы оштрафовал на 25 тысяч рублей врача-эпидемиолога РКБ имени Куватова Рушанову С.З. за нарушения во время пандемии коронавируса. Медика признали виновной по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» КоАП РФ, сообщил «Башинформ». «При осмотре и анализе документов, поступающих экстренных извещений, результатов лабораторных обследований, первичных и заключительных диагнозов сотрудников и пациентов РКБ были выявлены нарушения санитарных правил в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, совершенные в период режима ЧС», — пояснили в суде. В апреле этого года РКБ имени Куватова стала очагом распространения коронавируса. 1200 пациентов и врачей находились там на карантине. Ситуацию с заражением COVID-19 в этой больнице взяла на контроль Генпрокуратура.

Дети как источник заболевания. «Дети восприимчивы к новой коронавирусной инфекции так же, как и взрослые, но протекает заболевание у них легче. Учитывая большую долю среди детского населения легкой формы и бессимптомного течения болезни, они рассматриваются как потенциальный источник заболевания». Об этом сообщил врач-педиатр Больницы скорой медицинской помощи Уфы Раян Каскинбаев. Каналу «Вести-Башкортостан» он рассказал, что с мая, когда медучреждение заработало в штатном режиме, всего было выявлено восемь детей с коронавирусом. По словам педиатра, дети без отягощенного эпиданамнеза по коронавирусу, с ОРВИ и внебольничной пневмонией доставляются в госпиталь на базе клиники БГМУ. Дети с подозрением на COVID-19 – в Республиканскую инфекционную больницу. Дети с установленным COVID-19 – в больницу Демского района, передает «Башинформ». «Основное лечение симптоматическое, его должен назначать врач-педиатр или инфекционист», — добавил Каскинбаев, отметив, что в группе риска находятся дети до 3 лет – они болеют тяжело, а также дети с хроническими заболеваниями.

Лагеря работали вопреки запретам. Как узнал «Башинформ», в Мелеузовском районе Башкирии вопреки запретам из-за COVID-19 работали два летних детских лагеря. По данным регионального Роспотребнадзора, 29 июня оздоровительный лагерь «Горный воздух» принял на отдых 220 детей. А 2 августа заработал «Детский спортивно-оздоровительный комплекс «Дружба». На смену приехали 260 детей. Отмечается, что эти оздоровительные организации были открыты в условиях эпидемического распространения COVID-19 на первом этапе снятия ограничений. Хотя вспышек заболевания не произошло, работа лагерей приостановлена, в отношении их руководителей возбуждены дела об административном правонарушении. Роспотребнадзор уточняет, что коэффициент распространения КВИ 1,0 не позволяет проводить летнюю оздоровительную кампанию для детей.