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Врач уфимской больницы рассказал, где и как лечат детей с COVID-19

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Врач уфимской больницы рассказал, где и как лечат детей с COVID-19 Фото: Олег Яровиков

В Больнице скорой медицинской помощи Уфы с мая 2020 года было выявлено восемь детей с COVID-19. Об этом в программе «Здоровая среда» на канале «Вести-Башкортостан» сообщил врач-педиатр медучреждения Раян Каскинбаев.

«Дети восприимчивы к новой коронавирусной инфекции также, как и взрослые, но протекает заболевание у них легче. Учитывая большую долю среди детского населения легкой формы и бессимптомного течения болезни, они рассматриваются как потенциальный источник заболевания, — сказал врач. – Условно говоря, Больница скорой медпомощи обслуживает половину города Уфы, и, начиная с 9 мая, когда наше медучреждение заработало в штатном режиме, всего было выявлено восемь детей с новой коронавирусной инфекцией. Среди них пять детей – это 16 лет и старше, двое – семь лет и младше, один ребенок 13-ти лет».

По его словам, дети без отягощенного эпиданамнеза по коронавирусу, с ОРВИ и внебольничной пневмонией доставляются в провизорный госпиталь на базе клиники БГМУ. Дети с подозрением на COVID-19 – в Республиканскую клиническую инфекционную больницу, в случае ее заполнения – в провизорный госпиталь на базе Благовещенской ЦРБ. Дети с установленным COVID-19 – в больницу Демского района. Каждая госпитализация решается индивидуально.

Симптомы болезни в любом возрасте могут включать в себя лихорадку, слабость, одышку, кашель, а также боль в горле, суставах.

При появлении симптомов ОРЗ у ребенка родителям следует обратиться за медпомощью к педиатру или вызвать «скорую».

«Основное лечение симптоматическое, его должен назначать врач-педиатр или инфекционист. Самолечением заниматься не нужно, — добавил Раян Каскинбаев. – Участковый врач на месте решает дальнейшую маршрутизацию – либо лечение будет на дому, либо в больнице».

Он отметил, что в группе риска находятся дети до трех лет – они болеют наиболее тяжело, так как иммунитет еще не сформирован, а также дети с хроническими заболеваниями.

Врач рекомендовал носить маски, мыть руки и соблюдать респираторную гигиену.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус, дети
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