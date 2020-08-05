Как врачи Башкирии помогают Киргизии бороться с COVID-19

22 июля 42 медицинских работника Башкирии во главе с заместителем министра здравоохранения РБ Евгением Кустовым по поручению Правительства России направились в Киргизскую Республику для оказания помощи местным специалистам в борьбе с новой короновирусной инфекцией, а также консультирования наиболее тяжелых пациентов.

Врачи эпидемиологи и инфекционисты, студенты и ординаторы БГМУ, которые имеют практический опыт в лечении пациентов с подтвержденными анализами на коронавирус, разделились на группы по 7-8 человек и отправились в разные части Киргизии. За последнюю неделю каждой группе удалось посетить по 2-5 района Кыргызстана, в которых находятся госпиталя и медорганизации, работающие с ковид-положительными пациентами.

Медики помогают организации санэпидрежима в больницах, оказывают помощь в разделении, создании «красных» и «зеленых» зон. Совместно с врачами реаниматологами осмотрены тяжело больные пациенты и настроены аппараты ИВЛ, даны рекомендации по транспортировке тяжелых пациентов на реанимационном автомобиле, сделаны наглядные пособия по положению пациентов на животе для улучшения воздухообмена легких, проведены мастер-класс по дыхательной гимнастике с пациентами.

Некоторых медиков Башкортостана главы районов отметили благодарственными письмами.