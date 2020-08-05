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В Башкирии вопреки запретам два летних лагеря принимали детей на отдых

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии вопреки запретам два летних лагеря принимали детей на отдых Фото: ИА «Башинформ»

В Мелеузовском районе Башкирии вопреки запретам властей были открыты и работали два летних детских лагеря, сообщает региональный Роспотребнадзор.

29 июня детский оздоровительный лагерь «Горный воздух» принял на отдых 220 детей. 2 августа заработал «Детский спортивно-оздоровительный комплекс «Дружба». На смену приехали 260 детей.

Оздоровительные организации были открыты в условиях эпидемического распространения COVID-19 на первом этапе снятия ограничений. В отношении руководителей лагерей возбуждено два дела об административном правонарушении, говорится в сообщении ведомства. Мелеузовский районный суд назначил обеим оздоровительным организациям административное приостановление деятельности.

Работа лагерей приостановлена, вспышек заболевания не произошло.

Роспотребнадзор уточняет, что в целях снижения рисков в условиях распространения новой коронавирусной инфекции организации отдыха и оздоровления детей могут быть открыты только на третьем этапе снятия ограничений. Пока республика находится на первом этапе снятия ограничений. Коэффициент распространения КВИ 1,0 не позволяет проводить летнюю оздоровительную кампанию для детей. Также сообщается, что в общем количестве больных COVID-19 в Башкирии дети от 0 до 17 лет составляют 5%.

Напомним, открытие организаций отдыха и оздоровления детей в республике уже переносили несколько раз. Согласно последним изменениям в указ главы РБ «О введении режима «Повышенная готовность», решение об открытии лагерей будет принимать оперативный штаб по недопущению распространения коронавирусной инфекции исходя из данных санитарно-эпидемиологической обстановки.

К работе в летний сезон в этом году было запланировано 2 062 организации отдыха детей и их оздоровления.

Гульфия Акулова
Теги: детские лагеря отдыха, Роспотребнадзор
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