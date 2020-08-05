Число больных коронавирусом в Башкирии достигло 6 920 человек

По последним данным, в Башкирии насчитывается 6 920 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки число больных COVID-19 увеличилось на 34 человека, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Из 6 920 заболевших выздоровели 5 315 человек, 15 из которых — за минувшие сутки.

За сутки случаев смерти от COVID-19 в Башкирии не зарегистрировано, число умерших по-прежнему составляет 23 человека.

Всего в регионах России с начала пандемии зарегистрировано 866 627 инфицированных COVID-19. Из них 5 204 больных выявлены за последние сутки.

Выздоровели с начала пандемии 669 026 человек, 7 555 из которых — за сутки. Умерли — 14 490 инфицированных. 139 из них пришлись на последние сутки.