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04.08.20: всего с COVID-19 - 6886, за сутки - 35 новых заражений, выздоровело 5300, количество умерших - 23
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Число больных коронавирусом в Башкирии достигло 6 920 человек

ОБЩЕСТВО

По последним данным, в Башкирии насчитывается 6 920 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки число больных COVID-19 увеличилось на 34 человека, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Из 6 920 заболевших выздоровели 5 315 человек, 15 из которых — за минувшие сутки.

За сутки случаев смерти от COVID-19 в Башкирии не зарегистрировано, число умерших по-прежнему составляет 23 человека.

Всего в регионах России с начала пандемии зарегистрировано 866 627 инфицированных COVID-19. Из них 5 204 больных выявлены за последние сутки.

Выздоровели с начала пандемии 669 026 человек, 7 555 из которых — за сутки. Умерли — 14 490 инфицированных. 139 из них пришлись на последние сутки.

Галина Бахшиева
Теги: коронавирус
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