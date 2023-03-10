Паводок без паники: как Башкирия готовится к потенциально опасным природным явлениям

В Башкирию пришло весеннее тепло, все ближе время, когда реки начнут выходить из берегов, повысится вероятность возникновения лесных пожаров. Между тем в республике ведется системная работа по предотвращению природных катаклизмов и чрезвычайных ситуаций. Об этом рассказали эксперты на пресс-конференции в «Башинформе».
По словам начальника Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Вилоры Горохольской, сейчас температура воздуха в республике на 2-4 градуса выше нормы, что приводит к активному таянию снега. Однако говорить, что весна вступила в свои права, пока рано. Более точный прогноз на предстоящий паводок появится примерно 25 марта, пока же синоптики оперируют среднемноголетними данными.
«Согласно средним многолетним значениям, предварительные даты начала половодья, ледохода в нынешнем году – 7-18 апреля. В прошлом году этот период проходил с 4 по 14 апреля, тогда весна была теплой, дружной, аномальное тепло способствовало быстрому таянию льда. Точный прогноз мы можем дать только на 5-7 дней, поэтому трудно сказать, как будет развиваться ситуация. Если судить по глубине промерзания почвы, запасам воды в снеге, уровню осеннего увлажнения, то все эти показатели на 10-20% ниже нормы, чуть выше, чем в прошлом году, но не дотягивают до среднемноголетних уровней. По нашим данным, ожидаемые уровни воды на крупных реках тоже будут на 10-20% ниже нормы, но на реках Зауралья вода может подняться выше нормы», - сообщила Вилора Горохольская.
Сейчас уровни воды на крупных реках Башкирии очень низкие, на Белой в районе Уфы зафиксировано отрицательное значение – 77 см, тогда как для выхода на пойму необходимо 660 см. Уровень реки Уфы в районе Шакши составляет 149 см (выход на пойму при 830 см), а Демы у деревни Бочкарево 137 см (выход на пойму при 520 см). Всего же, по данным ГУ МЧС, в Башкирии насчитывается 200 паводкоопасных рек. Помимо крупных, сюда относятся малые степные реки, впрочем, характер половодья может отличаться в зависимости от территории.
«Республика у нас очень большая, в ней есть степи, лесостепи, горно-лесная зона и половодье в них может проходить по-разному. Ситуация в бассейнах разных рек тоже отличается. Так, в бассейне Урала, куда попадают 7 районов Зауралья, почва промерзла на глубину больше 1 м, а толщина льда на водохранилищах – 1,2 м. В Предуралье промерзание гораздо меньше, значит и характер паводка будет другим», - отметил замруководителя Камского БВУ - начальник отдела водных ресурсов по РБ Виталий Тюр.
«Опасность могут представлять не только реки, но и талые воды, в 2021 году из-за них было много подтоплений. Весна была дружная, а воде было некуда уйти», - отметил начальник ГУ МЧС России по РБ Марат Латыпов.
Вне зависимости от прогнозов, в республике ежегодно ведется подготовка к половодью: расчищаются русла рек, укрепляются берега. Зимой на участках рек, где могут образовываться заторы льда, его ослабляют с помощью чернения, пилят, при необходимости лед взрывают. В текущем году на контроле находятся 47 затороопасных участков в 20 муниципалитетах. Чернение льда уже провели на площади более 1 тыс. кв. м, еще на 1,2 тыс. кв. м лед распилен, в планах распилить и провести чернение льда на площади еще 30 тыс. кв. м.
9 марта военные взрывники с участием спасателей госкомитета республики по ЧС провели первые в этом году взрывные работы на реке Уршак в Чишминском районе в рамках превентивных мероприятий по недопущению заторов льда и резких подъёмов воды.
В процессе мониторинга водных объектов республики будет задействован пожарно-спасательный вертолет Ка-32 Госкомитета РБ по ЧС. В прошлом году он позволил выявить затороопасные участки рек и принять меры по оперативной ликвидации заторов, а также оценить фактическую обстановку в зоне подтоплений.
Как ранее информировал «Башинформ», вертолет, изготовленный Кумертауским авиационным производственным предприятием, поступил в распоряжение госкомитета РБ по ЧС в апреле прошлого года. Он приобретён ведомством по поручению Главы Башкирии Радия Хабирова для нужд республики, в том числе для проведения аварийно-спасательных работ и пожаротушения.
Для проведения противопаводковых мероприятий в республике сформирована группировка сил и средств, включающая более 15 тыс. человек, свыше 3 тыс. единиц техники и плавсредств, планируется применение 6 беспилотных авиационных систем. По наихудшему сценарию, в зону потенциального затопления могут попасть 20 тыс. домов. В случае возникновения чрезвычайной ситуации их жители будут эвакуированы.
«С прошлого года эвакуация является уже не правом, а обязанностью жителей, МЧС может принудительно эвакуировать людей и их имущество из опасной зоны. На этот случай в районах подготовлены пункты временного размещения, на сегодня по республике их 352, они рассчитаны на 58 тыс. человек», - пояснил Марат Латыпов.
По словам председателя госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям Фарита Гумерова, жители республики могут самостоятельно следить за паводковой ситуацией с помощью ГИС «Паводок 2.0» в режиме онлайн. В случае угрозы чрезвычайной ситуации население оповестят о возможной опасности.
К предстоящему половодью готовятся и водохранилища республики, которым предстоит регулировать уровень рек для минимизации возможного ущерба. Режим их работы определяет межведомственная рабочая группа. По словам Виталия Тюра, пока крупные водохранилища (Юмагузинское, Павловское, Нугушское) сбрасывают воды больше, чем в них ее поступает. Так, приток в Павловское водохранилище составляет 95 кубометров в секунду, а сброс – 132. Режим работы гидроузлов на период половодья определят после 25 марта, когда появится официальный прогноз по паводку. Высока вероятность того, что нынешний год, как и предыдущие, будет маловодным, поэтому в период половодья важно заполнить водохранилища, чтобы впоследствии у водопользователей не возникли проблемы.
От характера погоды, запасов воды в снеге зависит и прогноз пожароопасной ситуации в лесах республики.
«По предварительному прогнозу до конца весны, Башкирия пока находится в зеленой зоне, тем не менее мы готовимся, ориентируясь на наихудший сценарий. Еще в прошлом году начали закупку техники, 1 марта утвержден сводный план тушения лесных пожаров. Он предполагает привлечение в случае чрезвычайной ситуации порядка 12 тыс. человек и 3,5 тыс. единиц техники и оборудования, включая силы пожарной охраны, наших арендаторов, муниципалитетов. Учитывая опыт пожаров 2021 года, финансирование противопожарных мероприятий увеличилось в 3 раза», - рассказал министр лесного хозяйства Башкирии Марат Шарафутдинов.
Своевременно обнаруживать лесные пожары помогают видеонаблюдение и авиапатрулирование. Так, в нынешнем году за ситуацией в лесах Башкирии будут следить 17 комплексов системы «Лесоохранитель». В 2022 году треть всех лесных пожаров обнаружена с помощью авиации, в этом году планируется патрулирование в объеме порядка 800 летных часов.
В Башкирии создана специальная аэромобильная группировка, республика приобрела 2 автобуса для срочной доставки 100 человек, которые ежедневно готовы выехать в любую точку региона для тушения пожаров.
«Пожарно-спасательный вертолет готов в режиме 24/7 вылететь на тушение природных пожаров, обучено 2200 волонтеров. Работа ведется по всем направлениям и я считаю, мы готовы оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации», - подчеркнул Фарит Гумеров.
Примерно в 75% случаев причиной возникновения лесных пожаров становятся не природные факторы, а деятельность человека: техногенные факторы, неосторожное обращение с огнем. Марат Шарафутдинов отметил, что результаты расследования причин пожаров показывают, что огонь в лесу может возникнуть даже из-за преломления солнечных лучей о стекло, например, из-за брошенной кем-то бутылки.
«Для предупреждения пожаров проводим работу с населением с помощью наружной, печатной рекламы, смс-рассылок. Налажено взаимодействие с муниципалитетами, проводятся подворовые обходы, уроки в школах», - отметил Марат Шарафутдинов.
Дополнительной гарантией предотвращения пожаров в населенных пунктах становится более широкое применение пожарных извещателей. Как сообщал «Башинформ», в ходе встречи глав сельсоветов южных районов Башкирии с Радием Хабировым в феврале 2023 года обсуждалось расширение категорий жителей, которым будут бесплатно предоставлять автономные пожарные извещатели. Предполагается, что устройства будут выделять гражданам, наиболее нуждающимся в их установке.