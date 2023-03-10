Паводок без паники: как Башкирия готовится к потенциально опасным природным явлениям

Эвакуация – не право, а обязанность

Вне зависимости от прогнозов, в республике ежегодно ведется подготовка к половодью: расчищаются русла рек, укрепляются берега. Зимой на участках рек, где могут образовываться заторы льда, его ослабляют с помощью чернения, пилят, при необходимости лед взрывают. В текущем году на контроле находятся 47 затороопасных участков в 20 муниципалитетах. Чернение льда уже провели на площади более 1 тыс. кв. м, еще на 1,2 тыс. кв. м лед распилен, в планах распилить и провести чернение льда на площади еще 30 тыс. кв. м.

9 марта военные взрывники с участием спасателей госкомитета республики по ЧС провели первые в этом году взрывные работы на реке Уршак в Чишминском районе в рамках превентивных мероприятий по недопущению заторов льда и резких подъёмов воды.

В процессе мониторинга водных объектов республики будет задействован пожарно-спасательный вертолет Ка-32 Госкомитета РБ по ЧС. В прошлом году он позволил выявить затороопасные участки рек и принять меры по оперативной ликвидации заторов, а также оценить фактическую обстановку в зоне подтоплений.

Как ранее информировал «Башинформ», вертолет, изготовленный Кумертауским авиационным производственным предприятием, поступил в распоряжение госкомитета РБ по ЧС в апреле прошлого года. Он приобретён ведомством по поручению Главы Башкирии Радия Хабирова для нужд республики, в том числе для проведения аварийно-спасательных работ и пожаротушения.

Для проведения противопаводковых мероприятий в республике сформирована группировка сил и средств, включающая более 15 тыс. человек, свыше 3 тыс. единиц техники и плавсредств, планируется применение 6 беспилотных авиационных систем. По наихудшему сценарию, в зону потенциального затопления могут попасть 20 тыс. домов. В случае возникновения чрезвычайной ситуации их жители будут эвакуированы.

«С прошлого года эвакуация является уже не правом, а обязанностью жителей, МЧС может принудительно эвакуировать людей и их имущество из опасной зоны. На этот случай в районах подготовлены пункты временного размещения, на сегодня по республике их 352, они рассчитаны на 58 тыс. человек», - пояснил Марат Латыпов.

По словам председателя госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям Фарита Гумерова, жители республики могут самостоятельно следить за паводковой ситуацией с помощью ГИС «Паводок 2.0» в режиме онлайн. В случае угрозы чрезвычайной ситуации население оповестят о возможной опасности.

К предстоящему половодью готовятся и водохранилища республики, которым предстоит регулировать уровень рек для минимизации возможного ущерба. Режим их работы определяет межведомственная рабочая группа. По словам Виталия Тюра, пока крупные водохранилища (Юмагузинское, Павловское, Нугушское) сбрасывают воды больше, чем в них ее поступает. Так, приток в Павловское водохранилище составляет 95 кубометров в секунду, а сброс – 132. Режим работы гидроузлов на период половодья определят после 25 марта, когда появится официальный прогноз по паводку. Высока вероятность того, что нынешний год, как и предыдущие, будет маловодным, поэтому в период половодья важно заполнить водохранилища, чтобы впоследствии у водопользователей не возникли проблемы.