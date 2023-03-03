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Вчера, 14:48

В Башкирии утверждена дорожная карта по безаварийному пропуску весеннего половодья

Ксения Калинина, архивное фото
Фото:Ксения Калинина, архивное фото

Правительство Башкирии утвердило «дорожную карту» по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории региона в 2023 году. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. 

Согласно документу, главному управлению МЧС России по Башкирии, госкомитету РБ по чрезвычайным ситуациям рекомендовано оказать организационно-методическую помощь муниципалитетам в подготовке и проведении противопаводковых мероприятий.

Башгидромету рекомендовано «обеспечивать прогнозами ледовой обстановки, уровней и расходов воды в период весеннего половодья республиканскую и муниципальные противопаводковые комиссии», говорится в распоряжении правительства.

Кроме того, руководителям республиканских органов исполнительной власти и главам муниципалитетов необходимо разработать планы мероприятий по жизнеобеспечению населения, попадающего в зону затопления, сохранению и вывозу материальных ценностей, подготовке сил и средств для эвакуации людей из зоны затопления. 

Контроль за исполнением распоряжения возложен на вице-премьера правительства Башкирии Ирека Сагитова. 

Ознакомиться с полным текстом документа можно здесь

Как сообщал ранее «Башинформ» со ссылкой на госкомитет РБ по ЧС, в 2023 году запланировано расширение сети автоматических станций мониторинга на водных объектах республики с 54 до 64 станций.

Автор:Галина Бахшиева
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