В Башкирии утверждена дорожная карта по безаварийному пропуску весеннего половодья

Правительство Башкирии утвердило «дорожную карту» по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории региона в 2023 году. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, главному управлению МЧС России по Башкирии, госкомитету РБ по чрезвычайным ситуациям рекомендовано оказать организационно-методическую помощь муниципалитетам в подготовке и проведении противопаводковых мероприятий.

Башгидромету рекомендовано «обеспечивать прогнозами ледовой обстановки, уровней и расходов воды в период весеннего половодья республиканскую и муниципальные противопаводковые комиссии», говорится в распоряжении правительства.

Кроме того, руководителям республиканских органов исполнительной власти и главам муниципалитетов необходимо разработать планы мероприятий по жизнеобеспечению населения, попадающего в зону затопления, сохранению и вывозу материальных ценностей, подготовке сил и средств для эвакуации людей из зоны затопления.

Контроль за исполнением распоряжения возложен на вице-премьера правительства Башкирии Ирека Сагитова.

Ознакомиться с полным текстом документа можно здесь.

Как сообщал ранее «Башинформ» со ссылкой на госкомитет РБ по ЧС, в 2023 году запланировано расширение сети автоматических станций мониторинга на водных объектах республики с 54 до 64 станций.